Ny tiltale mot Julian Assange i USA

Assange er allerede tiltalt i USA for å i samarbeid med etterretningsanalytikeren Chelsea Manning ha lekket et lass hemmeligstemplede dokumenter i 2010.

I den nye tiltalen legges det ikke til flere tiltalepunkter enn de 18 som var i den forrige, men punktene utvides i omfang, sier justisdepartementet i en uttalelse.

Assange og WikiLeaks anklages for å ha rekruttert hackere. Assange anklages også for å ha talt ved en konferanse for hackere, i et forsøk på å oppmuntre dem til å innhente informasjon for WikiLeaks.

Assanges forsvarere mener anklagene er politisk motivert.

Assange befinner seg for tiden i Belmarsh-fengselet etter å ha tilbrakt sju år i Ecuadors ambassade i London.

En britisk domstol har avgjort at Assange ikke kan slippes løs fra varetekt ettersom de anser det som sannsynlig at han vil prøve å rømme for å slippe å bli utlevert til USA.

En domstol i London har besluttet at et rettsmøte om utlevering blir utsatt til minst september.