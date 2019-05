Arbeidsledigheten i USA den laveste siden 1969

Rapporten som ble lagt fram fredag, er svært gode nyheter for Donald Trump, som søker gjenvalg i presidentvalget neste år.

De gode arbeidsmarkedstallene fjerner frykten for at amerikansk økonomi er i ferd med å bremse opp.

Antall ansatte har økt både innen byggebransjen, helsesektoren, datasystemdesign, administrative støttefunksjoner og flere andre bransjer. I alt ble det skapt 263.000 nye arbeidsplasser.

Det var langt flere enn hva økonomene hadde forventet, og samtidig fortsatte også lønningene å stige.

Arbeidsledigheten falt to tideler og havnet på 3,6 prosent, men nedgangen skyldtes delvis at færre registrerte seg som arbeidssøkende.

Den gjennomsnittlige timelønnen lå 3,2 prosent over nivået ett år tidligere, noe som betyr at lønnsnivået har steget med over 3 prosent på årsbasis ni måneder på rad.

Lønnsveksten er dessuten høyere enn inflasjonen, noe som innebærer at amerikanske lønnsmottakere har fått sterkere kjøpekraft.