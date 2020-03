I forrige uke falt dommen i en britisk ankedomstol. Heathrow er verdens nest travleste flyplass, og med 80 millioner passasjerer i fjor er den Europas travleste. Eierne mener at det er behov for en tredje rullebane for å håndtere den ventede veksten.

Domstolen kom imidlertid til at en ny rullebane er i strid med Storbritannias internasjonale forpliktelser til å redusere klimautslipp. Dermed har miljøaktivister i flere land fått nye argumenter mot å utvide flyplasser.