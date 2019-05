Statsminister Lars Løkke Rasmussen hadde ventet i det lengste. Meningsmålingene har ikke vært oppløftende for regjeringspartiene. Men med 17. juni som siste frist for å utlyse valg, hadde den danske statsministeren ikke så mange muligheter igjen. Det blir valg 5. juni.

Det siste punktet på sjekklisten som måtte krysses av før han ga startskuddet før valget, var en ny avtale om pensjon som retter seg mot de «nedslidte», sliterne. Den var i boks torsdag.

Avtalen ble inngått mellom regjeringspartiene, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Radikale Venstre blir regnet som del av den røde blokken, men her har de altså slått seg sammen med partier som er hovedmotstandere i mange spørsmål. Sosialdemokratene, som tidligere i vinter kom med utspill rettet mot sliterne, ble kastet ut av forhandlingene.

Løkkes sterkeste utfordrer

Rasmussens utfordrer heter imidlertid Mette Frederiksen og leder Arbeiderpartiets søsterparti, Socialdemokratiet. Hun tok over som leder i 2015 og dette er henne første valg som partileder. Hvis meningsmålingene slår til, er det mye som tyder på at hun er Danmarks neste statsminister.

Samtidig tør ingen avskrive Lars Løkke Rasmussen, som er kjent for å være god i valgkamper. Og det at den innvandringsfiendtlige og islamkritiske Rasmus Paludan på rekordtid skaffet nok støtteerklæringer til å stille til valg, gjør valget helt spesielt, ifølge politisk kommentator Thomas Larsen i Berlingske Tidende.

– Men utsikt til en valgkamp der det er 13 partier og med Rasmus Paludan til høyre, må jeg si at det blir en uforutsigbar valgkamp og en valgkamp vi aldri har sett før. Men Mette Frederiksen er fortsatt favoritt til å vinne, fordi hun lenge har ledet på meningsmålingene, sier Larsen.

Paludan har startet partiet Stram Kurs og tar blant annet til orde for å forby islam i Danmark. Han er dømt for rasistiske utsagn om afrikanere og han har laget bråk og provosert ved å pakke koranen i bacon og sette fyr på den. Nå får han politibeskyttelse. Før helgen gikk forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og advarte mot at Paludans provokasjoner kan skape hat mot Danmark.

– Jeg skal ikke nekte for at det vi opplevde under Muhammed-krisen spøker. Når det er en sak med bacon i Koranen og brenningen av den, fornemmer man at det inneholder sprengstoff, sa forsvarsministeren til Berlingske Tidende.

RITZAU/NTB scanpix

Fakta: Henger du ikke med? Dette er de danske partiene Danmark har i dag en regjering som ledes av statsminister Lars Løkke Rasmussen fra det konservative partiet Venstre. I regjeringen sitter også Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. De regjerer med støtte fra det innvandringskritiske partiet Dansk Folkeparti. Disse partiene utgjør tradisjonelt det som kalles «blå blokk». I tillegg har det nå kommet et nytt parti til høyre for disse, som kaller seg Nye borgerlige. De utfordrer spesielt Dansk Folkeparti. Den røde blokken ledes av Arbeiderpartiets søsterparti, Socialdemokratiet. Dette ledes av Mette Frederiksen. Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten og Radikale Venstre regnes også vanligvis til rød blokk.

Hvorfor blir valget annerledes?

– Man trodde ikke at utlendingspolitikken ville bli så dominerende i valgkampen, ta det ville handle mer om velferd og miljø. Men med Rasmus Paludans inntog, blir nok utlendingspolitikken ekstremt sentral. Og det blir en ekstrem valgkamp på grunn av sikkerhetsnivået, sier Larsen.

Paludans politikk regnes som ekstrem og grunnlovsstridig av mange. Blant annet vil han tvangsutsende muslimer. Weekendavisens sjefredaktør Martin Krasnik skrev fredag at det var første gang siden 1939 at et fascistisk parti står på stemmeseddelen.

Klima og migrasjon

Hvis det blir regjeringsskifte, er det ventet at Socialdemokratiet vil danne mindretallsregjering alene, men med støtte fra de andre partiene på rød side. Problemet for Frederiksen er at de andre røde partiene er imot hennes innvandringspolitikk.

Målinger av velgervandringer viser at sosialdemokratene har hentet tilbake mange av velgerne som tidligere har vandret til det innvandringskritiske Dansk Folkeparti. Samtidig stiller to nye innvandringskritiske partier opp denne gangen, Paludans Stram Kurs og Nye Borgerlige.

Kommentator Thomas Larsen sier at man ikke vet hvor disse partiene vil hente velgerne sine.

– Men de første meningsmålingene tyder på at Rasmus Paludan kan få flere sofavelgere til å stemme, sier Larsen.

NIKOLAI LINARES / Ritzau Scanpix

Ved siden av innvandring, viser meningsmålinger at en annen sak topper interessen for danskene: klima. De største partiene kappes derfor om å være grønnest. Men det er først nå valgkampen starter for alvor.