I Kultuk ved innsjøen Bajkal i Sibir strekker det seg svarte rør langt utover isen. Her skal bedriften Akvasib pumpe opp vann fra verdens dypeste innsjø, og vannet skal eksporteres på flasker til Kina.

Fabrikken ligger imidlertid midt i et myrlandskap som er svært viktig for sjeldne fugler. 1,2 millioner russere har skrevet under på et opprop mot byggingen, og nylig deltok tusenvis av mennesker i demonstrasjoner i Irkutsk og mange andre byer. Nå kan de ha blitt hørt.