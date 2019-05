Trump står ikke for det groveste skytset mot sin rival. Biden får utenlandsk skyllebøtte.

Joe Biden, tidligere visepresident i USA, forsøker å bli demokratenes presidentkandidat. Foreløpig ligger han godt an med en solid ledelse på meningsmålingene.

Sist helg startet han sin valgkampanje i Pennsylvania. Der beskyldte han president Trump for å innynde seg hos «diktatorer og tyranner» som Nord-Koreas Kim Jong-un og Russlands Vladimir Putin.

– Ordkløveri fra en idiot

I Nord-Korea, der Kim-familien dyrkes som en guddom, falt ikke utspillet i god jord. I en offisiell kommentar får Biden bitende kritikk i det sedvanlig kreative språket som det statlige nyhetsbyrået KCNA pleier å bruke. Ifølge byrået er Biden «fanget av sine maktambisjoner» og derfor «hensynsløs og tankeløs».

– Det han sa var ordkløveri fra en idiot som mangler de mest grunnleggende menneskelige egenskaper, heter det i kommentaren.

Fakta: Joe Biden Joseph Robinette Biden Jr., født i Scranton i Pennsylvania 20. november 1942.

Vokste opp i en katolsk middelklassefamilie, moren var av irsk opphav.

Familien flyttet til Delaware da han var 11 år gammel.

Ble valgt som senator for demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel.

Ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.

Visepresident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

Forsøkte å bli demokratenes presidentkandidat i 1988 og 2008, men uten å lykkes. Gjør nå et nytt forsøk.

Hans første ektefelle og ett år gamle datter Naomi omkom i en bilulykke i 1972.

Var alenefar for sønnene Beau og Hunter i fem år.

Giftet seg i 1977 med Jill Jacobs, som han fire år senere fikk datteren Ashley sammen med.

Sønnen Beau døde av hjernekreft i mai 2015.

(Kilde: NTB) X

Lister opp gamle kontroverser

Biden har måttet forsvare seg for sin tendens til å omfavne kvinner.

I den nordkoreanske kommentaren kalles dette «vulgære handlinger og ord».

Nyhetsbyrået hevder videre at det er velkjent at Biden fikk strykkarakter på universitetet for plagiat. Biden har vedgått dette, men hevdet at han som fersk student ennå ikke forsto kravet til å oppgi kilder.

Nyhetsbyrået lister også opp flere andre kontroverser som har fulgt Biden, for eksempel bilder fra 2011 som kunne tyde på at han duppet av under en Obama-tale.

«Nok til å få en katt til å le»

Ifølge nordkoreanerne er det «ikke tilfeldig at Bidens kandidatur konstant kommenteres med at han ikke har noe håp, støttet opp av spydigheter om at han er en tosk med lav IQ».

Trump satte spørsmålstegn ved Bidens intelligens da Biden sa han ville stille mot Trump, men i langt mer varsomme ordelag enn nordkoreanerne.

– Han skryter av at han selv er den mer populære presidentkandidaten. Dette er nok til å få en katt til å le, skriver den nordkoreanske kommentatoren om Biden.

Biden leder klart

Enten nordkoreanske katter ler eller ikke: Biden leder i hvert fall foreløpig med god margin i kampen om å bli den demokratiske utfordreren til president Donald Trump i valget neste år.

I de ferskeste fire-fem målingene gjengitt av Realclearpolitics er ledelsen foran nestemann i feltet, Bernie Sanders, på hele 18–20 prosentpoeng. Støtten til Biden skjøt i været etter at han i slutten av april erklærte at han stiller.

Biden leder også målt mot Trump. Hvis velgere får valget mellom de to, vinner Biden på målingene med rundt 10 prosentpoeng. Han gjør det bedre enn sine partifeller i slike målinger satt opp alene mot Trump.

Mildere mot Trump

Nordkoreanske medier har gjennom årene skjelt ut amerikanske presidenter etter noter. Tonen er likevel blitt en annen overfor president Trump etter tilnærmingen mellom Trump og Kim i fjor.

Heller ikke etter det mislykkede møtet mellom de to i Vietnam i år har retorikken tatt seg opp igjen.