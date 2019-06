22 mennesker fryktes druknet utenfor Spania

Båten skal ha forlatt Marokko med 49 mennesker om bord tirsdag, ifølge en frivillig organisasjon som varslet spanske myndigheter om båten. Organisasjonen hevder 22 personer druknet i forliset. En talsperson for den spanske kystvakten sier til nyhetsbyrået AFP at mellom 20 og 22 personer er savnet.

Onsdag ettermiddag ble båten oppdaget av en ferje som gikk mellom Motril i Spania og Nador i Marokko. 27 mennesker ble reddet, og talspersonen for kystvakten sier at redningsmannskapene ikke så noen andre i vannet.

Helena Maleno Garzón fra menneskerettsorganisasjonen Caminando Fronteras antar at alle de savnede er døde.

– I dag druknet 22 mennesker. De var om bord på båten som vi varslet om i går. De druknet fordi ingen tok bryet med å redde dem, skriver hun på Twitter.

Siden januar er 569 migranter registrert druknet eller savnet i Middelhavet. 173 av dem forsøkte å ta seg til Spania, ifølge FN.

For en uke siden opplyste den spanske kystvakten at den reddet 49 mennesker fra en overfylt båt som hadde drevet rundt i Middelhavet i nesten to dager.