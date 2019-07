I Norge feirer vi nasjonaldagen med barnetog, i USA henter president Donald Trump frem stridsvognene. Trump planlegger en feiring helt utenom det vanlige. Han skal selv lede feiringen i Washington, som vanligvis består av en gateparade, fyrverkeri og en stor konsert.

Det er ikke vanlig at presidenten deltar i feiringene ved The National Mall, det rektangulære parkområdet i USAs hovedstad med Kongressen i den ene enden og Lincolnmonumentet i den andre.

Sist gang en president feiret ved The Mall, som er forkortelsen som normalt brukes, var det president Ronald Reagan som deltok i en «Star Spangled Salute to America» ved Jeffersons minnesmerke i 1987.

Her er programmet for dagen:

Feiringen i Washington starter kl. 18.30 lokal tid. Washington er seks timer bak Norge. Showet starter dermed kl. 00.30 natt til fredag.

Kl. 00.30: Militært flyshow med påfølgende tale av president Donald Trump

Militært flyshow med påfølgende tale av president Donald Trump Kl. 02.00: «A Capitol Fourth»-konserten starter

«A Capitol Fourth»-konserten starter Kl. 03.00: Fyrverkeri

– Vi kommer til å ha noen stridsvogner på utsiden. Vi må være forsiktige med stridsvognene fordi veiene ikke alltid tåler så tunge kjøretøy. Så vi må plassere dem på enkelte plasser, men de er splitter nye Sherman-stridsvogner og Abrams-stridsvogner, sa Trump mandag.

I tillegg til stridsvogner og flyshow blir det også fyrverkerishow og den tradisjonsrike konserten. Feiringen kommer til å bli blant de dyreste 4. juli-feiringene i historien, skriver The Washington Post.

Budsjettet er på 2,5 millioner dollar – og det gjelder kun den delen av feiringen som involverer Trump. I tillegg kommer prisen på flyshow, transport av stridsvognene og fyrverkeriet, Trump tvitret at prislappen betyr ikke noe.

– Prisen for festen er ingenting mot verdien av en slik feiring. Vi eier flyene, vi har piloter og flyplassen er rett ved, så alt vi trenger er drivstoff, skrev Donald Trump:

Inspirert av Frankrike

Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Etter et besøk i Paris i 2017 ble den amerikanske presidenten inspirert. Han overvar den franske nasjonaldagen som feires med en stor militærparade på Avenue des Champs-Élysées. Siden den gang har presidenten hatt ønske om sin egen våpenparade.

– Jeg vil gjerne lage en lignende parade i Washington, hvis du gir din tillatelse. Vi må selvsagt prøve å gjøre den enda større, sa Trump under en felles pressekonferanse med Macron i 2017.

Trump ønsket seg først en militærparade under veteranenes dag. Da det ble avslørt at prisen på feiringen kom på over 90 millioner dollar, ble planene skrinlagt. Det var nok mange som håpet at presidenten hadde glemt drømmen, men nå får han viljen sin.

Donald Trump vil holde sin tale – The Salute to America – med musikk og flyshow med Air Force One og marinens Blue Angels 18.30 lokal tid. Etter talen blir det musikalske innslag med Carole King, Vanessa Williams og National Symphony Orchestra.