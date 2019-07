Vanligvis er det langt mellom disse spesielle larvene, men den milde våren og den varme, tørre sommeren har skapt drømmeforhold for dem, skriver The Guardian.

For menneskene er de derimot et mareritt. Hårene på larven inneholder en gift som forårsaker kløende utslett, feber og astma-angrep. Bare i byen Münster har seks personer måttet operere øynene etter at hår fra larven har kommet inn på hornhinnen.

Christian Fischer/Wikimedia commons

Fakta: Eikeprosesjonsspinner Spinnere er en undergruppe av sommerfugler. De fleste har en tykk, lodden kropp og flyr om natten. Eikeprosesjonsspinner (latin: Thaumatopoea processionea) finnes mange steder i Europa. Et par ganger er den observert i Sverige og Danmark, men aldri i Norge. Hunnen legger egg i klynger på 150–300, alltid på eik. Deretter klekkes larvene som fortsetter å holde til i grupper på trærne. Også trærne tar skade. Navnet «prosesjonsspinner» kommer av at larvene kan vandre i lange prosesjoner, hode mot hale, fra tre til tre. Det er gjort forsøk der larvene settes i ring. Da går de til de dør av utmattelse. Hver larve har ca. 700.000 hårstrå. Det er disse som skaper så store plager hos mennesker. Hvert enkelt strå inneholder gift. I første halvdel av juli forpupper larvene seg. Hårene de etterlater seg fortsetter likevel å være til plage, de kan blåse med vinden og irritere hud og øyne når de treffer. I fjor plaget eikeprosesjonsspinneren særlig folk i London. I år er det ved siden av Tyskland også meldt om problemer i Belgia. Kilde: NRK, SNL og Wikipedia

Listen over trøbbel larven har skapt i Tyskland i det siste er lang. Her er noen eksempler:

I Mülheim måtte ni barn på sykehus etter å ha fått utslett og pusteproblemer under en idrettsdag.

I Dortmund har to store parker vært stengt. Tre for tre er blitt støvsugd av eksperter. Denne helgen ble parkene igjen åpnet, melder Ruhr24.de.

I Hamburg ble motorveien A1 stengt i tre netter i mai slik at brannfolk skulle få fjernet larvene fra trær.

Støvsuger trærne

Selv om larvene nå i juli forpupper seg, er problemet langt fra over. De etterlater seg store mengder av de giftige hårene, hår som kan spre seg med vinden og føre til plager hvis mennesker berører dem. Derfor fortsetter innsatsen med å rense eiketrær videre. Og det er langdrygt arbeid, slik det meldes fra byen Crailsheim i delstaten Baden-Württemberg. Der er så godt som alle eiketrærne infisert, skriver nettportalen SWP.

Denne uken var trepleiere i gang med å støvsuge trærne på en lekeplass. En såkalt «asbestsuger» med et spesielt filter er det som skal til. – Ofte holder det ikke med en behandling. Vi støvsuger hvert to eller til og med tre ganger. Så harde er angrepene, sier Ulrich Winnacker, en av trepleierne.