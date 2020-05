Europa åpner opp litt etter litt

For første gang på ni uker kunne italienerne bevege seg fritt i eget nærområde mandag. Folk kan besøke familie og gå i parker. Og fire millioner arbeidstagere kan igjen gå på jobb i industrien og byggebransjen.

Samlinger i grupper er imidlertid fortsatt forbudt, barer og kiosker vil fortsatt holde stengt, alle må bære munnbind og bruk av kollektivtransport frarådes.

Tillater lufteturer

Claudio Furlan/LaPresse/ AP photo/NTB scanpix

Størstedelen av Europa har i ukevis vært mer eller mindre lukket i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset. Nå begynner flere land å lette forsiktig på tiltakene

Glade spanjoler kunne endelig slippe ut og nyte vårsolen denne helgen, for første gang på snart to måneder.

Spanjolene får lov til å gå ut på gaten for å mosjonere, men det er fortsatt en lang rekke restriksjoner på bevegelsesfriheten. Blant annet er døgnet delt inn i perioder for ulike aldersgrupper, og det er kun anledning til å bevege seg 1 kilometer fra hjemmet.

Mandag tok landet et nytt lite skritt mot gjenåpning. Nå vil mindre virksomheter, som frisører, igjen kunne ta imot kunder som har bestilt time. Barer og restauranter kunne også åpne, men foreløpig kun for matlevering.

Emilio Morenatti / AP (NTB scanpix

Obligatorisk munnbind

Samtidig understrekes det sterkt at folk må holde avstand til hverandre, og det er innført påbud om å bruke ansiktsmaske på offentlig transport. Den spanske regjeringen skal dele ut seks millioner ansiktsmasker til befolkningen, og ytterligere sju millioner vil bli distribuert av lokale myndigheter.

– Vi er klar over at fullstendig isolasjon ikke kan vare for evig, sa statsminister Pedro Sanchez da kan kunngjorde den gradvise gjenåpningen i helgen.

– Det er med enorm usikkerhet om viruset vi begynner nedskaleringen, på samme vis som alle landene rundt oss, la han til.

Munnbind er obligatorisk i flere av landene som letter på restriksjonene. I land som Portugal, Italia og Belgia må man ha munnbind når man kjører kollektivtransport, mens i Tyskland, Slovenia og Ungarn gjelder påbudet også i butikker.

De nordiske landene har imidlertid ikke innført munnbindpåbud for befolkningen, i det offentlige rom.

Gradvis skolestart

Boris Roessler/DPA/AP/ NTB scanpix

I Tyskland er hundretusener av elever nå tilbake på skolen etter at flere delstater mandag startet gradvis gjenåpning. Det blir også mulig å gå til frisøren igjen, men folk må forholde seg til strenge smittevernregler. Religiøse samlingssteder får anledning til å åpne dørene, og det samme gjør museer, minnesteder og dyreparker.

Restriksjoner varierer en del i Tyskland ettersom delstatene har stor grad av selvstyre. I de fleste delstater gjelder fortsatt regelen om at folk kun skal møtes to og to utendørs, og at man må holde halvannen meter avstand til personer man ikke bor sammen med.

Østerrike åpner også delvis skolene igjen. Avgangselever i videregående skole og yrkesfag begynner denne uken, og så følger de andre klassetrinnene i løpet av de neste ukene. For å hindre smitte må elevene bruke munnbind på skolen, og det er laget et rotasjonssystem slik at ikke alle er i klasserommet samtidig.

Museer, butikker og idrettsanlegg

Samtidig lar flere europeiske land butikker og andre virksomheter åpne dørene igjen.

I Østerrike kan folk igjen spille tennis og golf, mens i Portugal kan man gå på museer og gallerier. Kinoene åpner om et par uker, men med krav om fysisk avstand mellom kundene.

Om få dager åpner myndighetene i Belgia for at flere kan avvikle hjemmekontoret og heller gå på jobb. De fleste av butikkene vil også åpne igjen. Og i Polen kan hoteller og museer igjen ønske gjester velkommen.