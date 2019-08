Hodepine for demokratenes favoritt, stuper på meningsmålinger

Tidligere visepresident Joe Biden har i lang tid ledet soleklart på meningsmålingene foran sine partifeller. To ferske målinger er imidlertid egnet til å gjøre Biden og rådgiverne hans nervøse.

I en fersk spørreundersøkelse fra Monmouth University Poll, en velansett måling, ligger Biden ett prosentpoeng bak sine rivaler Elizabeth Warren (70) og Bernie Sanders (77).

– I tvil om Biden

Patrick Murray, leder i Monmouth University Polling Institute, sier i en kommentar til undersøkelsen at den demokratiske valgkampen er blitt flyktig og ustabil.

– Moderate velgere som har fulgt dårlig med, ser ut til å ha kommet i tvil om Biden. Men de vender seg mer mot en av de godt kjente venstrevridde kandidatene fremfor mer ukjente kandidater som står dem nærmere politisk, sier Murray.

Han minner om at dette bare er en enkeltmåling, men mener den gir et varselsignal om økt bevegelse blant demokratiske velgere.

Lucas Jackson, Reuters/NTB scanpix

Fortsatt god i tidlige stater

Monmouths måling er ikke det eneste varselskuddet Bidens kampanje har fått i det siste. For en uke siden ledet han med bare 3 prosentpoeng foran Sanders på YouGovs måling for The Economist.

I en helt annen retning peker en fersk måling fra Morning Consult for Politico. Der beholder Biden sin solide tosifrede ledelse. Denne er imidlertid kun tatt opp i delstater som holder nominasjonsvalg tidlig: Iowa, New Hampshire, Sør-Carolina og Nevada.

Brølere og høy alder

Bidens gode tall hittil er ofte tilskrevet forventningene til at han er en som kam hamle opp med president Donald Trump (73). På målinger der enkeltpersoner settes opp mot den republikanske presidenten, har Biden vært suveren i det demokratiske feltet.

Samtidig har mange stilt spørsmål både ved hans hang til å begå verbale brølere og hans høye alder. Biden vil eventuelt være 78 år ved sin egen presidentinnsettelse.

Flest bifaller Warren

Monmouths undersøkelse viser også at færre av demokratene er positive til Biden. Velgerne blir her spurt om de støtter en kandidat, og de må ikke velge bare én av dem.

Da er Elizabeth Warren, av Trump ofte nedsettende kalt Pocahontas, den kandidaten med bredest støtte i partiet. Både Bernie Sanders og Kamala Harris er i likhet med Biden likt av færre enn de var på forsommeren.