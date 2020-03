Merkel: Korona største utfordring for Tyskland siden krigen

En alvorstynget Merkel holdt onsdag kveld en tv-sendt tale til det tyske folk.

– Det er alvorlig, ta det på alvor, sa hun og appellerte til alle om å vise ansvarsfølelse. Hun sa hun hadde forståelse for hvor utfordrende det er for mange at skoler og barnehager er stengt.

– For øyeblikket er avstand et uttrykk for omsorg.

Hun sa videre at det kan ta måneder før man får kontroll over virusspredningen.

Selv om hennes 15 år som Tysklands regjeringssjef har vært preget av finanskrise, flyktningkrise og brexit, var dette hennes første direktesendte tale på TV noensinne.

Tysklands senter for sykdomskontroll har tidligere uttalt at landet kan måtte håndtere 10 millioner koronasmittede i løpet av de kommende månedene om ikke innbyggerne holder seg til tiltak som er gitt for å begrense spredningen.

– Jeg tror virkelig vi kan lykkes med denne oppgaven om alle innbyggerne virkelig forstå oppgavene sine, sa Merkel.

Totalt har 28 dødd som følge av koronaviruset i Tyskland, og antall virussmittede er nå i underkant av 12.000 personer.