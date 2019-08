Iført lyse bukser, en sort T-skjorte og øreklokker går en ung mann med briller inn på et kjøpesenter. Han sikter rundt seg med et våpen, viser overvåkingsbildene fra Cielo Vista Walmart i El Paso, lørdag formiddag.

Den 21 år gamle Patrick Crusius, som er utpekt av politiet som gjerningsmannen, fra Dallas-forstaden Allen i Texas, sitter nå i politiets varetekt, mistenkt for å ha skutt og drept 20 mennesker på et kjøpesenteret i El Paso. Ytterligere 26 ble skadet.

Søndag ettermiddag norsk tid ble det klart at påtalemyndigheten i Texas vil be om dødsstraff for gjerningsmannen, og at angrepet blir etterforsket som et terrorangrep.

Rudy Gutierrez / AP/NTB scanpix

Crusius’ hjemby ligger ti timers kjøretur unna. Hva som fikk Crusius til å krysse delstaten for å utføre masseskytingen, er ett av spørsmålene politiet nå forsøker å få svar på.

Vil dele USA inn i rasestater

Et manifest politiet tror er skrevet av Crusius står sentralt i etterforskningen. Hovedmotivasjonen for drapene skal være det som i manifestet beskrives som en invasjon av hispanics (latinamerikanere) til Texas.

19 minutter før angrepet skjedde skal manifestet ha blitt delt på et nettforum hyppig brukt av høyreekstreme. Aftenposten har lest det som skal være manifestet. Dette er noe av innholdet:

Det begynner med en støtteerklæring til gjerningspersonen bak masseskytingen i Christchurch i mars i år, der 51 mennesker ble drept.

Selv om Crusius skal ha uttrykt støtte til Trumps bygging av muren på Twitter, gir han uttrykk for at både republikanere og demokrater har sviktet landet. Det belegges med at begge partier tillater innvandrere å komme over grensen.

JOSE LUIS GONZALEZ / Reuters

Angrepet skal ifølge manifestet ikke ha vært planlagt i mer enn en måned, og det opplyses at han planlegger å bruke den sivile versjonen av AK-47. Den militære versjonen av AK-47, ofte bare kalt Kalasjnikov, selges ikke til sivile. Men den halvautomatiske versjonen av AK-47 er det mulig for sivile å kjøpe.

Han uttrykker sympati med sine «europeiske kamerater» som ikke har våpenlovene han mener behøves for å slå ned på de millionene som «invaderer og tilsmusser landene deres».

Flere ganger gjentas en agenda om å stanse invasjonen av latinamerikanere. Hvilket kan forklare hvorfor han har reist hele veien fra en forstad utenfor Dallas i øst til El Paso i vest.

Det står videre at han helst vil unngå å drepe amerikanere, som han likevel blant annet omtaler som «skamløse raseblandere».

JOSE LUIS GONZALEZ /Reuters

Han sier han regner med å dø i angrepet og at han ikke kan holde ut at familien hater ham. Crusius ble pågrepet av politi utenfor Walmart, og sitter nå i arrest i El Paso.

Ble mobbet for måten han snakket på

Crusius skal ifølge Los Angeles Times ha fullført videregående skole og påbegynt college.

En tidligere klassekamerat forteller til avisen at Crusius ble mobbet.

– Andre elever hakket på ham på grunn av måten han snakket på og for at han gikk i bruktklær, forteller Jacob Wilson.

– Hver gang jeg så opp i klasserommet var det noen nye som hakket på ham. «Patrick er dum og teit» sa de, ifølge Wilson.

Den tidligere klassekameraten beskriver Crusius som en dominerende person som forsøkte å kontrollere de andre klassekameratene. Men på grunn av Crusius temperament var det ingen som ville jobbe med ham.

En nabo forteller til avisen at Crusius holdt seg for seg selv gjennom hele skoletiden, og at han snakket negativt om andre barn som drev med sport eller ble med i skolebandet.

Daniel Heo gikk på barneskole og pleide å spille basket og fotball med Crusius i friminuttene.

– Jeg er i sjokk. Jeg husker at han var en snill gutt, sier han til LA Times, etter at han fikk vite om angrepene.

«Å jobbe generelt suger»

Patrick Crusius skal ha hatt flere kontoer på sosiale medier. En LinkedIn profil som ble stengt ned kort etter skytingen skal ha reflektert en umotivert ung mann.

«Å jobbe generelt suger, men jeg vil tro at en karriere innen utvikling av programvare kan passe meg godt. Jeg tilbringer rundt åtte timer om dagen på datamaskinen så jeg vil tro det regnes som teknologierfaring», skal Crusius ha skrevet på arbeidsnettverket, ifølge The New York Times.

Han avslutter med: «Skal se hva teknologibransjen kan tilby meg, bare se hva som skjer».

En Twitter-konto som skal ha tilhørt Cruisus inneholdt twittermeldinger som hyllet president Donald Trump og hans innsats for å bygge en mur langs grensen til Mexico. Twitterkontoen ble stengt lørdag kveld, skriver LA Times.