Boris Johnson: – Trumps utspill er totalt uakseptabelt

Johnson og Hunt møttes mandag kveld til den siste debatten før en av de to skal velges til ny leder for det konservative partiet i Storbritannia, og med det sannsynligvis også bli landets neste statsminister.

– Støtende

På spørsmål om de er enige med Mays fordømmelse av Trumps Twitter-meldinger, svarer begge bekreftende, men ingen av dem ville stemple Trump som rasist.

– Det er særdeles støtende. Jeg har tre halvt kinesiske barn som er britiske statsborgere. Hvis noen hadde bedt dem dra tilbake til Kina, ville jeg blitt forferdet, sa Hunt.

– Jeg er enig i at det er totalt uakseptabelt, sier Johnson om Trumps Twitter-meldinger.

– Dersom du leder et moderne, multikulturelt samfunn, så kan du ganske enkelt ikke be folk om å dra tilbake dit de kom fra, tilføyer Johnson.

Donald Trump har fått kritikk fra flere hold, blant dem Storbritannias statsminister Theresa May, etter at han søndag ba fire kvinner som sitter i Kongressen for Demokratene, om å dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra.

TT NYHETSBYRÅN/NTB Scanpix

Massiv kritikk

Trump trosser den massive kritikken og rasismeanklagene og trapper opp de verbale angrepene mot fire demokratiske kongresskvinner.

– Alt de gjør er å klage. Dette er folk som hater landet vårt. De hater det, etter min mening, lidenskapelig, sier Trump til pressen i Det hvite hus mandag.

Trump svarte på de kraftige reaksjonene som har strømmet inn etter at han i helgen tvitret at de fire ferske kongressmedlemmene bør dra tilbake til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kom fra. Alle de fire kvinnene er amerikanske statsborgere, tre av dem er født i USA.

Demokratene har fordømt uttalelsene som rasistiske og splittende, og regjeringssjefene i Storbritannia og Canada har tatt klart avstand fra Trumps ytringer.