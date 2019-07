To flyplasser delvis stengt på Sicilia etter vulkanutbrudd

Store askeskyer fra vulkanen tvang to lufthavner ved Catania, den nest største byen på øya, til å stenge. De skal være delvis åpnet igjen lørdag morgen.

I tillegg til askeskyene førte utbruddet også til at lava rant omtrent halvannen kilometer ned fjellsiden. Det er ikke meldt om store ødeleggelser eller skadede.

Utbruddet kommer etter at vulkanen hadde noe aktivitet i begynnelsen av juni, og et tidligere utbrudd i desember i fjor, opplyser Italias nasjonale institutt for geofysikk og vulkanologi (INGV).

Etna har som regel mindre utbrudd. Det siste store utbruddet skjedde tidlig i 2009. Tidligere denne måneden mistet en turgåer livet som følge av et vulkanutbrudd på den italienske øya Stromboli, nord for Sicilia.