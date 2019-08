Det som startet med demonstrasjoner mot en ny lov, har nå utviklet seg til flere uker med protester, generalstreik, tåregass og kaos i Hongkongs gater.

Lovforslaget som det hele startet med, ville åpnet for at mistenkte kunne bli utlevert fra Hongkong til fastlands-Kina. Hongkongs leder Carrie Lam har sagt at loven er skrotet, men demonstrasjonene og protestene mot politi og lokale myndigheter fortsetter.