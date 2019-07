Første tilfelle av ebola i storbyen Goma

Helsedepartementet sier at det var en mann som kom til byen på en buss tidligere søndag fra Butembo, en av de hardest rammede byene. Alle de andre passasjerene på bussen er funnet og tatt hånd om.

– Fordi pasienten ble identifisert og satt i karantene så raskt, og alle de andre passasjerene er identifisert, er det liten risiko for at sykdommen sprer seg i Goma, sier helsedepartementet i en pressemelding.

Det bekreftede tilfellet gjelder en pastor som ble syk forrige tirsdag. Han reiste så fra Butembo på en buss og kom søndag til et helsesenter i Goma med symptomer på ebola.

Utbruddet i det nordøstlige Kongo har hittil kostet 1.600 mennesker livet. Helseeksperter har lenge fryktet at viruset skulle spre seg til Goma, som ligger ved grensa til Rwanda.

Sykdommen har fått spre seg delvis på grunn av krigslignende tilstander mange steder og voldelige angrep på helsearbeidere, blant andre fra folk som ikke ønsker at deres syke slektninger skal isoleres, eller at de døde skal begraves på en slik måte at viruset ikke spres.