Graven til gangsteren John Dillinger skal åpnes

Åpningen av graven, som skal skje i september, kan en gang for alle få slutt på konspirasjonsteorier om at liket ikke befinner seg i graven på en kirkegård i Indianapolis i det hele tatt.

Dillinger var i sin tid en av USAs mest notoriske kriminelle og en folkehelt for mange. FBI sier at han og gjengen hans drepte ti mennesker i forbindelse med en serie bankran rundt om i Midtvesten i 30-årenes nedgangstider.

Det er en nevø av Dillinger, Michael C. Thompson, som har bedt om at graven åpnes og at levningene stedes til hvile på nytt på Crown Hill-kirkegården.

Det er ikke klart hvorden graven skal åpnes, men A&E Networks sier at oppgravingen skal dekkes og inngå i en dokumentar på History Channel.

Under lag med sement

Men jobben kan bli en utfordring. Bare få dager etter at Dillinger ble begravet, sørget faren hans for å åpne graven og begrave kisten på nytt under et lag med betong og skrapjern toppet med fire tjukke lag armert betong, ifølge Sutton.

– Frykten var at noen skulle komme og grave opp graven og enten skjende liket eller stjele det. Dillinger-familien var faktisk tilbudt penger for å låne ut liket til utstillinger, så de var litt bekymret, sier historikeren Susan Sutton.

Hun håper at åpningen av graven en gang for alle skal få slutt på spekulasjonene om at Dillinger ikke engang er begravet der, og bekrefte søsterens identifisering av broren.

Folkehelt

Dillinger ble aldri dømt for drap, og han var en folkehelt for mange i en tid da noen banker gikk under, andre begrenset uttakene, og folk måtte gå fra gårder og hus og overlate dem til bankene.

– Så noen som hadde gitt bankene en på trynet, som vi sier i dag, kunne lett bli en helt, sier Sutton og legger til at Dillinger var kjent for å være høflig selv mens han ranet bankene.

Dillinger ventet på en rettssak i forbindelse med drapet på en politimann i Chicago da han rømte fra fengselet i Crown Point i Indiana i mars 1934, utstyrt med en falsk pistol spikket av tre.

Mens han var på rømmen, fikk han ansiktet endret i en kosmetisk operasjon og sies også å ha forsøkt å fjerne fingeravtrykkene sine med syre.

I juli samme år ble han skutt og drept utenfor Biograph-teateret i Chicago etter å ha blitt forrådt av en kvinne som i rettsdokumentene ble kjent som «Kvinnen i rødt».