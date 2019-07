Demonstranter i Hongkong stoppet tog i morgentrafikken

En video fra en av togstasjonene i storbyen strømmer en stor gruppe demonstranter til toget og stiller seg i dørene når de åpnes. Protestene førte til at tog over hele byen ble forsinket, ifølge togoperatøren MTR.

– Vi vet ikke hvor lenge vi skal være her, vi har ikke noen leder, som du kan se er dette en massebevegelse, sier 21 år gamle Sharon til Reuters.

– Det er ikke vår intensjon å ødelegge for folk, men vi har nødt til å få myndighetene til å forstå hvorfor vi protesterer. Vi kommer til å fortsette så lenge det er nødvendig, fortsetter hun.

Protestaksjonen skjer om lag et døgn etter at Kina uttalte at de fordømmer protestbevegelsen. De mener «hendelsene har vært svært ødeleggende for rettsstaten, offentlig ro og orden, økonomien og livet til befolkningen i Hongkong».

Det som for to måneder siden startet som en massiv motstand mot en ny lov som åpner for å utlevere ettersøkte personer til Fastlands-Kina, utviklet seg etter hvert til en bredere demokratibevegelse og den største trusselen mot Kinas myndighet over Hongkong siden den tidligere britiske kronkolonien ble overlatt til Kina i 1997.