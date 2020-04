Det svenske helsevesenet jobber under høytrykk for å behandle alle koronasyke svensker. 536 ligger på intensivavdelinger, og det er spesielt i Stockholm at trykket er størst. 1937 personer er døde, 172 flere bare det siste døgnet.

Sist helg kom det rapporter om at folk hadde stimlet sammen ute på byen i blant annet Stockholm. Smittevernmyndighetene har bedt folk om å holde avstand, men utesteder og kafeer har lov til å holde åpne og serverer mat og drikke, såfremt det ikke skjer på disk.

Blant annet politiet i bydelen Södermalm i Stockholm sentrum reagerte på det de så siste helg.

Kan komme med ytterligere tiltak

På en pressekonferanse onsdag ettermiddag kom statsminister Stefan Löfven med en klar melding om at svenskene ikke må slappe av.

– Dette er ikke tiden for å slappe av. Tro ikke et øyeblikk at vi har kommet gjennom krisen, sa Löfven.

Han gjorde det klart at det ikke er aktuelt å lette på de restriksjonene som er iverksatt og sa at krisen ikke er over.

– Tvert om er regjeringen klar for å kunne fatte ytterligere beslutninger, sa Löfven.

Han pekte på at våren er kommet for fullt i Sverige, som i Sør-Norge, med flott vær og varme.

Men han sa at denne våren ikke vil bli noen vanlig vår, og at folk ikke får lov til å samle seg slik de pleier på Valborgsnatten (natt til 1. mai), på 1. mai eller på de religiøse høytidene i mai.

– Det er ikke antallet soltimer som skal avgjøre om man hører på myndighetenes råd, sa Löfven.

– Tenk måneder!

Han kom imidlertid ikke med noen nye tiltak, men sto fast på at folk må høre på de anbefalingene som alt er der: vask hendene, hold avstand og bli hjemme om du er syk. Han sa at de ikke kunne slappe av.

– Situasjonen er alvorlig. Vi har fortsatt kapasitet i helsetjenesten, men situasjonen er anstrengt.

Han rettet pekefingeren mot eiere av utesteder og restauranter og sa at det kan komme inspeksjoner og at de risikerer stengning om ikke de overholder reglene.

Våren blir ikke som planlagt. Det blir heller ikke sommeren, sa han.

Bryllup, studentfester og festivaler er alt innstilt, og flere kommer til å bli det. Utenriksdepartementet ber fortsatt folk avstå fra ikke-nødvendige reiser. Dette kan forlenges.

Han sa at han forsto at folk gjerne vil vite når hverdagen er tilbake, men det kunne han ikke gi svar på.

– Vi kan ikke si en dato. Tenk ikke uker, men måneder. Det gjelder også om det er fint vær. Sammen klarer vi av dette.

Trakk feilaktig rapport

På spørsmål om det trengs strengere tiltak eller påbud, sa Löfven at smittevernloven alt gir mulighet til å stenge steder som ikke holder på anbefalingene. Han holder dermed fast på det som har vært den svenske strategien hele veien, nemlig råd og anbefalinger og ikke forbud. Sjefen for den svenske Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson, begrunner det med at de mener dette er en strategi som kan holde over tid.

Sverige har ikke stengt ned landet på samme måte som sine nordiske naboer. Grunnskoler og barnehager er åpne og butikker, frisører og andre kan holde åpent. Men forsamlinger på over 50 mennesker er forbudt, og undervisning på videregående skole og universitet foregår via fjernundervisning.

I går kom Folkhälsomyndigheten med en prognose for hvor mange som kan være smittet i Stockholm. Den anslo at rundt 30 prosent av stockholmerne kan være smittet i mai. Men det viste seg at rapporten inneholdt en stor feil.

Vi har upptäckt fel i rapporten och just nu går rapportförfattarna igenom materialet igen. Vi publicerar rapporten igen så fort det här är klart. — Folkhälsomyndigheten (@Folkhalsomynd) April 22, 2020

Det sto at bare en av 1000 smittede var klar over at de var smittet. Dette viste seg å være feil, og har fått konsekvenser for de matematiske beregningene. En ny, korrigert rapport er varslet torsdag.