Frykten øker for ny krig på Gazastripen

Khalil Hamra / AP / NTB scanpix

Israelske luftangrep og palestinske rakettangrep fortsatte søndag kveld. Kampene er de verste siden den forrige Gazakrigen i 2014.

Siden lørdag har militante palestinere skutt over 600 raketter inn i det sørlige Israel og drept minst fire sivile, ifølge den israelske forsvarsledelsen.

Militante palestinere truer med å sende raketter dypere inn i Israel, som har sendt forsterkninger til Gazastripen og lover at de massive angrepene skal fortsette.

På Gazastripen hadde helsedepartementet søndag kveld telt 22 drepte, blant dem en tolv år gammel gutt. Han var blant flere som ble drept i et israelsk flyangrep mot et leilighetsbygg i Beit Lahiya nord på Gazastripen, ifølge palestinske myndigheter.

Blant de drepte er også minst åtte medlemmer av de militante gruppene Islamsk hellig krig eller Hamas.

Khalil Hamra / AP / NTB scanpix

FN-fordømmelse

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer de palestinske rakettangrepene og ber om en umiddelbar stans, spesielt i angrepene mot sivilbefolkede områder.

– Han ber alle parter utvise den største selvbeherskelse og umiddelbart trappe ned, sier Guterres' talsmann søndag kveld.

FN ber videre om at partene vender tilbake til «de siste måneders overenskomster før det er for sent».

Statsminister Benjamin Netanyahu sier han har instruert hæren til å «fortsette sine massive angrep mot terrorelementer på Gazastripen», mens Hamas slår fast at de har slått en strek over den uformelle våpenhvilen som kom i stand før det israelske valget 9. april.

Snart Eurovision

Sebastian Scheiner / AP / NTB scanpix

Kampene brøt ut mens Hamas prøver å presse Israel til å lette på blokaden på Gazastripen. Om en drøy uke skal Eurovision arrangeres i Tel Aviv, og om få dager markerer Israel først minnedagen for sine falne etterfulgt av feiringen av uavhengighetsdagen.

I Israel ble 58 år gamle Moshe Agadi lørdag det første offeret for palestinske rakettangrep siden 2014. Han ble drept utenfor sitt hjem av en rakett som slo ned i Ashkelon.

Mandag begynner den muslimske høytidsmåneden ramadan. Det ser ikke ut til å legge noen demper på kampviljen til Hamas og deres allierte, som har lite å tape på å forsøke å presse Netanyahu til innrømmelser.

Blokaden har lagt Gazas økonomi i ruiner, og et år med ukentlige demonstrasjoner ved grensegjerdet har ikke ført til noen konkret bedring i de elendige leveforholdene i enklaven.

Qatars leveranser av diesel til driften av Gazas eneste kraftstasjon, har fortsatt gjennom helgen, men søndag kveld kunngjorde Israel at de stanser drivstoffleveransene.

Gravide kvinner

Blant helgens ofre er også en 37 år gammel gravid kvinne og hennes 14 måneder gamle niese som ifølge palestinerne ble drept i et luftangrep mot et bolighus i Gaza by lørdag kveld. Den israelske hæren benekter å ha noe med angrepet å gjøre og sier de ble drept av en palestinsk rakett på avveie.

Søndag var kvinne som var gravid i niende måned, blant tre mennesker som ble drept i et flyangrep i byen Beit Lahiya nord på Gazastripen, ifølge det Hamas-styrte helsedepartementet.

Blant de drepte er også et Hamas-medlem som ifølge Israel spilte en nøkkelrolle i å overføre penger fra Iran til militante grupper på Gazastripen. Israel erkjenner sjelden at de utfører slike likvideringer.