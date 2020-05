Greske strender gjenåpnet med koronaregler

Fortsatt gjelder regler om sosial distanse, og det er maks tillatt med 40 personer per 1.000 kvadratmeter med strand. Parasoller må plasseres fire meter fra hverandre, og solsengene må sprayes med desinfeksjonsmiddel etter bruk.

Det er heller ikke tillatt å servere alkohol til badegjestene, og bare omsetning av innpakket mat er tillatt. De fleste overholdt reglene da strendene åpnet lørdag, ifølge den statlige kringkasteren ERT.

Driftsansvarlige risikerer bøter på 20.000 euro og at stranden stenges i 30 dager dersom reglene brytes.

Yorgos Karahalis / AP / NTB scanpix

Håper turister kan komme

Hittil under koronakrisen har det bare vært lov å bade utenfor de tilrettelagte badestrendene i Hellas. Men her ble ikke avstandsreglene fulgt, og med en hetebølge på vei, bestemte myndighetene seg derfor for å åpne strendene tidligere enn planlagt, ifølge greske medier.

Hellas kjemper for å redde feriebestillingene fra utlandet og håper turistsesongen kan starte fra 1. juli. Landet har foreløpig klart å holde pandemien under relativt god kontroll, og har kun hatt 162 dødsfall og drøyt 2.800 bekreftede smittetilfeller.

Restauranter åpner snart

Restauranter og kafeer skal etter planen starte opp igjen driften 1. juni, mens hotellene skal åpne i slutten av juni.

Turisme står for hele 12 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til Hellas, og Det internasjonale pengefondet (IMF) har beregnet at landet kan vente seg et fall på 10 prosent i BNP i år, før det igjen vil øke med 5,5 prosent neste år.

Soling forbudt

ERIC GAILLARD / X00102

Også i Frankrike er flere hundre strender åpnet igjen, men bare for bading og svømming. Soling og piknik er forbudt, folk må holde avstand og ikke samles i grupper på mer enn ti mennesker. Frankrikes regjering advarer om at de ikke vil nøle med å stenge strendene igjen hvis reglene ikke overholdes.

Lokale myndigheter får selv bestemme hvilke strender som får gjenåpne som et ledd i en omfattende plan om gradvise lettelser av koronatiltakene som har rådet siden 17. mars.