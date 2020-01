Saken oppdateres.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekreftet tirsdag at den norskpakistanske kvinnen og hennes syke sønn hadde krysset grensen mellom Syria og Irak, med hjelp fra norske myndigheter. Kvinnen og barnet ble hentet ut «av humanitære årsaker» sa Søreide på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Arbeidet har vært svært krevende, i lys av forholdene i området, sa Søreide.

Hun opplyste at departementet har jobbet intensivt med saken over tid, under svært utfordrende forhold. Søreide kommenterte også uenigheten innad i regjeringen om saken, men sa at hensynet til barnet til slutt hadde veid tyngst.

– Regjeringen besluttet i fjor høst at vi ville forsøke å hente ut det antatt syke barnet. Det innebar at søster og mor også måtte returneres, sa Søreide.

Utenriksministeren opplyste at de tre regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre hadde gått sammen om avgjørelsen, men at Fremskrittspartiet ikke ønsket å hente ut gutten dersom det innebar at moren også ble med. Partiet har nå tatt dissens i saken.

Søreide ba også om at barna ble skjermet når de kommer til Norge.

– Barna skal få eie sin egen historie. De skal ikke dømmes eller lastes for sine foreldres valg, sa utenriksministeren, og la til at de fortjener en trygg oppvekst i Norge.

På spørsmål om hva som vil skje med kvinnen når hun kommer til Norge, henviste Søreide til påtalemyndigheten. Hun la til at alle som slutter seg til en terrororganisasjon «må regne med å bli tiltalt».

Giftet seg med fremmedkriger

Den 29-årige kvinnen giftet seg med en fremmedkriger i 2012 via Whatsapp. Hun møtte ham i Tyrkia og reiste inn i Syria i 2013, ifølge hennes egne opplysninger.

Kvinnen har to barn, en sønn og en datter. Det er hensynet til den syke sønnen som gjør at norske myndigheter nå henter dem hjem. Gutten har cystisk fibrose, ifølge leger i leiren.

Kvinnen og de to barna ble geleidet over grensen mellom Syria og Irak ved 14.40-tiden norsk tid.

– Jeg kan bekrefte at norske myndigheter akkurat nå gjennomfører en uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al Hol-leiren i Syria. Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide ifølge en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Uttransporteringen skjer etter at representanter for Norge de siste dagene har forhandlet med lokale myndigheter i Syria. Det bekreftes fra flere hold, deriblant Abdulkarim Omar, som er sjef for utenrikssaker i den kurdiskkontrollerte delen av Syria.

Privat

Privat

Siktet for deltagelse i en terrororganisasjon

Stortinget har tidligere stemt nei til å hente kvinnen hjem, og saken har ført til mye debatt.

Den 29 år gamle kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, bekreftet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i fjor høst.

Kvinnen nekter straffskyld, opplyste hennes advokat til NRK. Hun hevder hun ikke reiste til Syria frivillig, men ble tatt med dit av ektemannen og at hun i årevis forgjeves forsøkte å komme seg ut igjen.