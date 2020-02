Myndighetene i det nordøstlige Syria har dermed lagt om politikken helt fra den linjen som er fulgt frem til nå.

De har tatt til fange mellom 1000 og 2000 fremmedkrigere fra 60 land, personer de mener sluttet seg til Den islamske staten (IS).

Ingen ville hente fremmedkrigerne hjem

Til nå har de kurdiskdominerte myndighetene fremholdt at de ikke har kapasitet til å straffeforfølge disse mennene selv.

De har i stedet tatt til orde for to mulige løsninger: Enten at fremmedkrigerne blir straffeforfulgt i sine hjemland, eller at en internasjonal straffedomstol blir opprettet i denne delen av Syria.

Knapt noe land har vært villig til å hente hjem sine statsborgere for å straffeforfølge dem.

Å opprette en internasjonal straffedomstol i det nordøstlige Syria, har vist seg å være juridisk svært vanskelig. Blant annet fordi området ligger utenfor de syriske myndighetenes kontroll.

Det er normalt slik at et lands myndigheter kun forholder seg til de anerkjente myndighetene i andre land. Et samarbeid med selverklærte myndigheter som gjør opprør mot myndighetene i Damaskus, blir derfor komplisert.

De første rettssakene kan begynne allerede i mars

Nå sier lederen for utenrikskontoret til de lokale myndighetene, som kaller seg De autonome myndighetene for Nord- og Øst-Syria, at de vil legge om politikken.

Utenrikssjef Abdulkarim Omar informerte myndighetene i Finland om at rettssakene vil starte i mars, melder North-Press Agency.

– Disse IS-fangene må stilles for retten. Vi har nå besluttet å stille de utenlandske IS-krigerne for retten. Vi begynner i begynnelsen av mars, sier utenrikssjef Abdulkarim Omar i de lokale selvstyremyndighetene i et innlegg han har publisert på sin Facebook-side.

Ba om hjelp fra Finland

Omar var i Finland 29. januar og møtte representanter for det finske utenriksdepartementet.

– Vi informerte finnene om planene våre og ba om deres juridiske og tekniske støtte, sier viseutenrikssjef Fener al-Kait, ifølge en uttalelse som ble sendt ut etter besøket i Finland. Uttalelsen er blitt formidlet videre av Rojava Information Center.

Myndighetene i det nordøstlige Syria vil starte rettssakene mot fremmedkrigerne i løpet av våren, uansett om fangenes hjemland deltar i prosessen eller ikke, melder Rojava Information Center på Twitter.

Lokale dommere utredet opprettelse av domstol

Syrerne vil trolig bruke de lokale terrordomstolene. Det finnes to slike domstoler i det nordøstlige Syria, og Aftenposten besøkte den ene av dem i desember.

En av dommerne ved domstolen i byen Qamishli opplyste til Aftenposten at hun hadde vært med i en arbeidsgruppe som utredet opprettelsen av en internasjonal domstol.

– Forbrytelsene deres er blitt begått her, vitnene er også her, så rettssakene bør foregå her, sa dommer Amina. Av hensyn til sikkerheten ville hun ikke oppgi sitt fulle navn.

I motsetning til domstolene i Irak, har ikke domstolene i det nordøstlige Syria dødsstraff.

Inviterer landene til å sende forsvarere

Dommer Amina opplyser nå til Aftenposten at det vil ta opptil tre måneder før domstolene er klare til å dømme de første utlendingene.

Da Aftenposten besøkte domstolen i desember, ble det opplyst at tre dommere skulle avgjøre skyldspørsmålet. De tiltalte har rett på en forsvarer, ble det sagt.

– Vi vil sende en invitasjon til alle landene som har fremmedkrigere her. De vil få anledning til å sende en forsvarer og til å ha en representant for landets myndigheter til stede som observatør. Pressen vil også få lov til å være til stede, sier Amina.

Trolig ingen norske

Ifølge Amina er det personer som er mistenkt for å ha kriget for IS som vil bli straffeforfulgt. Det vil i praksis si at ingen av de norske kvinnene i leirene i Syria vil bli stilt for retten. Lokale myndigheter har overfor Aftenposten gjort det klart at kvinnene som er blitt plassert i leirene i Syria, ikke er mistenkt for å ha kriget for IS.

Aftenposten har spurt både lokale myndigheter i Syria og den USA-ledede koalisjonen om det er noen norske fremmedkrigere som sitter fengslet i det nordøstlige Syria. Svaret fra begge hold har vært at det er det ikke.

Det er fire norske kvinner med IS-tilknytning som befinner seg i flyktningleirene Al-Hol eller Al-Roj. Tre av disse kvinnene har tilsammen fire barn.

Norge hjalp i januar en 29 år kvinne med å komme tilbake til Norge fordi man på det tidspunktet fryktet at det ene av kvinnens to barn var alvorlig syk. Kvinnen er siktet for å ha sluttet seg til to ulike terrorgrupper i Syria, deriblant IS, og er nå varetektsfengslet. Hun erkjenner ikke straffskyld, ifølge forsvareren.