Det har lenge vært klart at Storbritannia er på vei mot nyvalg. Boris Johnson har mistet styringsgrunnlaget i Parlamentet og gått på en lang rekke med tap. I forrige uke ga statsministeren opp å få sin nye skilsmisseavtale med EU gjennom i parlamentet.

Tirsdag formiddag kunngjorde opposisjonspartiet Labour at det støttet Johnsons ønske om å holde valget før jul. Tirsdag kveld vedtok et klart flertall i parlamentet at datoen blir 12. desember.