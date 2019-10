Tidligere Trump-rådgiver sentral i Russland-gransking vil inn i Kongressen

Papadopoulos leverte inn de formelle dokumentene tirsdag til den føderale valgkommisjonen, med ønske om å overta etter Hill. Hill kunngjorde søndag at hun går av, en avgjørelse som kom i kjølvannet av gransking av påstander om at hun har vært i et forhold med et medlem av kongresstaben.

FBI-granskingen av mulige bånd mellom Donald Trumps valgkamp og Russland begynte med tips fra en australsk diplomat. Han opplyste om at en av Trumps rådgivere, George Papadopoulos, hadde sagt at Russland satt på materiale som kunne skade Demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Papadopoulos endte med å erkjenne at han hadde løyet for FBI. Han samarbeidet deretter med spesialetterforsker Robert Mueller. Han ble til slutt dømt til 14 dagers fengsel.

Det er til nå fire republikanere, inkludert Papadopoulos, og én demokrat som har meldt seg på i kampen om plassen til Hill.