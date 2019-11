Delstaten New York saksøkte i fjor sommer den veldedige stiftelsen Trump Foundation med anklager om at Trump og hans familie drev den ulovlig. Påstanden var at de misbrukte stiftelsen til å fremme egne interesser innen politikk og næringsliv.

Torsdag ga dommer Saliann Scarpulla i New York også grønt lys til en avtale om å stenge Trump Foundation og fordele drøyt 15 millioner kroner som står igjen på stiftelsens konto, på andre veldedige stiftelser.

Nyhetsbyrået AP har bedt Trumps advokat om en kommentar til saken. Stiftelsens advokater har tidligere sagt at søksmålet er politisk motivert.

Sjefen for påtalemyndigheten i New York, Letitia James, mente presidenten måtte betale 25 millioner kroner i erstatning, men dommer Scarpulla kuttet beløpet til 18 millioner.

Trump kommer fra New York, men i høst meldte presidenten flytting til Florida. Det begrunnet Trump blant annet med at han er «blitt behandlet veldig dårlig av de politiske lederne i både byen og delstaten»