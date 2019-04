Datteren til Angela ble bare to år gammel. Det tok ti dager fra hun ble skadet til en MR-undersøkelse avslørte en splint i hodet hennes.

Da var det for sent å redde henne.

Datteren døde på sykehuset i byen Hasaka i den kurdiskkontrollerte delen av Syria. Det forteller Angela til Aftenpostens reporter i det vi treffer henne i Al-Hol-leiren i Syria denne måneden.

Portugisiske Angela og datteren hennes var blant de over 60.000 flyktningene som siden nyttår har kommet fra Baghouz, det siste IS-området i Syria, til flyktningleiren Al-Hol i Syria.

Mange har krigsskader, men det er svært begrenset kirurgisk kapasitet i området, ifølge Tonje Tingberg, som var i leiren på oppdrag fra Det internasjonale Røde Kors i forrige uke.

Barna har fått for lite mat over lang tid

Tusener av kvinner som er mistenkt for tilknytning til IS, holdes i forvaring i leiren. Det gjør også barna deres.

Det befinner seg tre eller fire norske kvinner og flere norske barn i Hol-leiren. Norske myndigheter har hittil sagt at de ikke kan bidra til å få hentet de norske statsborgerne ut av leiren.

Antallet mennesker i leiren passerte i forrige uke 80.000, mange ganger mer enn det leiren har kapasitet til.

Noen har krigsskader og mange barn har fått for lite mat over lang tid mens de var i IS-området. Behovet for hjelp er enormt, men det er mangel på mat, medisiner og gode sanitære forhold.

Fakta: Krigen mot IS Irakeren Abu Bakr al-Baghdadi erklærte i juni 2014 at Den islamske staten (IS) var blitt opprettet. Gruppen han ledet kontrollerte på det meste en stor del av Syria og Irak. Minst åtte millioner mennesker levde innenfor dette landområdet. Tusenvis av menn og kvinner fra hele verden reiste til Irak og Syria for å slutte seg til IS. Mange tok med seg barna sine og enda flere barn ble født i løpet av de neste årene. En internasjonal koalisjon har fratatt IS kontrollen over så godt som hele det området de kontrollerte i Syria og Irak. I kjølvannet av dette har mange IS-medlemmer og barna deres havnet i leirer i Syria og Irak. Over 60.000 personer ble evakuert fra området som IS kontrollerte ved Eufrat-elven i perioden fra desember i fjor til april i år. Mange av de voksne hadde tidligere sluttet seg til IS.

– Tre barn døde i dag

Kombinasjonen er dødelig. Fra 1. januar til 31. mars døde 217 mennesker, 31 av dem den siste uken, ifølge en fersk rapport fra FNs befolkningsfond (UNFPA). De flest av dem døde på grunn av krigsskader og underernæring. Antallet døde passerte 230 for en uke siden, fikk Aftenposten opplyst fra ledelsen i leiren.

– Tre barn døde i dag, fortalte barnelege Antar Sino fra Kurdiske Røde Halvmåne da vi traff ham i klinikken der han arbeider for en uke siden.

Han jobber ved en av de fire helseklinikkene i Al-Hol-leiren.

– Det største problemet er mangel på medisiner, sier han.

En av doktor Sinos pasienter er ti år gamle Zainab Ahmad fra Istanbul i Tyrkia. Hun har fått fjernet en splint fra leggen og er på bedringens vei. Moren forteller at splinter fra bomben som skadet Zainab, drepte den 12 år gamle søsteren Fatima. Splintene kappet av bena til 12-åringen.

Infeksjoner truer pasienter med brannskader

I tillegg til pasienter med krigsskader, er det mange underernærte pasienter som blir videresendt til sykehusene i byene Hasaka og Qamishli.

– De fleste barna som kommer hit, er bare skinn og bein, sier doktor Sino, mens han undersøker et barn med klare tegn på underernæring.

Flere og flere barn er underernærte, ifølge Tonje Tingberg fra Røde Kors.

– De mest sårbare barna under fem år har lite å gå på, sier hun.

Sykehusene i nærheten er overfylte

Det er ett offentlig og to private sykehus i Hasaka, byen som ligger nærmest Hol. Alle er overfylte. Lederne ved det offentlige sykehuset sier det private Hikmo-sykehuset, som er et barnesykehus, nå har sluttet å ta imot flere pasienter.

– Vi mottok i dag tre søstre som ble skadet i en brann i et telt i leiren. Den ene av søstrene døde. Vi sendte den ene av de to overlevende jentene til Hikmo-sykehuset, men det kan hende pasienten blir avvist og at vi må ta henne tilbake igjen, sier legen Berivan Dawod ved avdelingen for brannskader ved det offentlige sykehuset i Hasaka. Aftenpostens reporter besøkte sykehuset for en uke siden. Vi fikk ikke lov til å ta bilder, men vi snakket med både ansatte og pasienter.

Én kvinne og to barn døde

Doktor Dawod sier infeksjoner kan bli et alvorlig problem for brannskadepasientene også etter at de er blitt utskrevet og sendt tilbake til Hol-leiren.

Brannskadeavdelingen er full av folk, både voksne og barn. Noen ligger i sengen sin, andre sitter oppreist. Hver dag kommer det 10–20 nye pasienter fra Hol-leiren eller fra Baghouz. Mange pådrar seg brannskader på grunn av ulykker med varmeapparater som fyres med olje.

Vi snakker med russiske Salim Yarshad, som forteller at fem russiske kvinner og 13 barn fikk brannskader fra en granat fra en bombekaster i Baghouz. En av kvinnene og to av barna har dødd mens de har vært til behandling ved sykehuset, forteller hun.

Flere norske barn i leiren

Problemene i den overfylte Hol-leiren er mange. De sanitære forholdene er ikke tilfredsstillende og mange får diaré. Vått og kaldt vær kombinert med at det er for få telt, fører til fare for luftveisinfeksjoner som lungebetennelse.

FNs befolkningsfond karakteriserer i en rapport fra 1. april situasjonen som kritisk.

– Det er behov for mer legehjelp, og Det internasjonale Røde Kors ser nå på hvordan man kan møte utfordringene så raskt som mulig, sier Tingberg.

Den norske regjeringen bevilget denne uken 35 millioner kroner som Røde Kors kan bruke i Hol-leiren. Utenriksdepartementet sier over 120 barn har dødd enten på vei til eller i leiren.