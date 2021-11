Trumps eks-rådgiver Steve Bannon pågrepet av FBI

Donald Trumps tidligere rådgiver Stephen K. Bannon er pågrepet av FBI og vil bli fremstilt for en dommer senere mandag, melder nyhetsbyrået AP.

Steve Bannon meldte seg selv til FBI i USAs hovedstad Washington mandag morgen.

15. nov. 2021 16:59 Sist oppdatert nå nettopp

Bannon er siktet for «å ha vist forakt for Kongressen» etter at han gjentatte ganger har nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen 6. januar.

Etter en lang debatt i Representantenes hus sist måned, stemte et flertall for at Bannon hadde vist forakt for nasjonalforsamlingen. Bakgrunnen var at han ignorerte stevninger fra granskerne.

Målet deres var å få ham til å vitne om angrepet på kongressen, men Bannon nektet.

Han nektet også å utlevere dokumenter granskerne har bedt om.

Fredag ble han tiltalt av en føderal storjury i saken. 67-årige Bannon dro selv til FBI kontorer i Washington og meldte seg mandag morgen lokal tid, tre dager etter den føderale storjuryens avgjørelse.

Det døde fem personer i og etter angrepet, og mer enn 600 er siktet for stormingen.

Etterforskningen av angrepet på kongressen sendte fredag et skremmeskudd til dem som ikke bidrar til å oppklare saken.

– Et skremmeskudd

Representantenes hus bestemte i sommer at de skulle granske angrepet på Kongressen og etablerte 6. januar-komiteen. Målet var å finne bakenforliggende årsaker til det representantene selv omtaler som en et terrorangrep i eget land.

Lederen av komiteen Bennie G. Thompson uttalte seg fredag også om tidligere stabssjef i Det hvite hus Mark Meadows. Meadows valgte nylig ikke å møte opp da han var kalt inn for å vitne.

Det kan være starten på at også Meadows blir tiltalt på samme måte som Bannon. Thompson sier rett ut at pågripelsen av Bannon må ses på som et skremmeskudd for andre som ikke ønsker å bidra i etterforskningen av terrorangrepet.

– Ingen er over loven. Vi vil ikke nøle med å bruke de verktøyene vi har tilgjengelig for å få den informasjonen vi trenger, skriver Thompson i en uttalelse.

Granskningen Thompson leder undersøker også hva som kan ha påvirket folk til å delta i angrepet. I bestillingen til granskningskomiteen spør de blant annet om hvordan teknologi, plattformer på internett og finansiering kunne være en del av grunnen til at man deltok.

– Det er viktig å legge til at det ikke er noe ekstraordinært med at en valgt komité vil møte en tidligere høytstående embetsmann, sier Thompson og legger til at ingen saker har større offentlig interesse enn et slik angrep på demokratiet.

Bennie Thompson leder komiteen som gransker angrepet på kongressen.

Fakta Angrepet på Kongressen 3. november 2020 holdt USA presidentvalg. Joe Biden vant valget over Donald Trump. Biden fikk 306 stemmer i valgkollegiet mot 232 for Trump. Biden fikk også syv millioner flere stemmer på landsbasis. Trump hevdet at det ble begått valgfusk. Påstandene ble avvist av valgstyrer og domstoler. 6. januar skulle USAs kongress telle valgmannstemmerne og erklære en vinner. En stor folkemengde strømmet til Kongressen, brøt seg inn og forsinket prosessen med mange timer. Minst 138 politifolk og et ukjent antall angripere ble skadet. Flere enn 600 personer er siktet av FBI i saken. Vis mer

– Planla angrepet

Bannon var en av USAs tidligere president Donald Trumps fremste rådgivere og var sjef for Trumps valgkampanje.

Han er også kjent for å være én av grunnleggerne av Breitbart News. Nettsiden fikk svært mye oppmerksomhet i forbindelse med valgkampen til Trump. Bannon omtalte den selv som «en plattform for det alternative høyre» i 2016.

Bannon har via sine kanaler stor rekkevidde. Ifølge flere publiserte rapporter og Bannons egne uttalelser hadde også Bannon spesifikk kunnskap om planene for angrepet den 6. januar før de skjedde.

På Bannons egen podkast uttalte han den 5. januar for eksempel.

– Det kommer ikke til å skje slik dere har trodd det skal skje. (…) Alt jeg kan si, er å holde dere fast. (…) Dere fikk dette til og i morgen er det kampdag.

– Det blir et helvete i morgen (…) så mange har sagt at «hvis jeg var i en revolusjon, ville jeg vært i Washington. Vel, dette er din dag i historiebøkene.

Bannon strømmet også angrepet direkte på podkasten og uttalte blant annet at de var i ferd med å stoppe Biden-regimet.

– Bånd til høyreradikale

Da Trump utnevnte Bannon som sjef for kampanjen, svarte 169 demokratiske representanter med et brev der de skrev at «ansettelsen sender et signal om hva slags president Trump ønsker å være» fordi «hans bånd til nasjonalistiske høyreradikale grupper er godt dokumentert». Bannon svarte på brevet med å si at det ikke stemte og omtalte seg som en økonomisk nasjonalist.

Bannon ble benådet for en bedragerisak på Donald Trumps siste dag i Det ovale kontor. Da var Bannon siktet for å ha svindlet bidragsyterne til ’We Build The Wall’, en organisasjon som Bannon var med på å starte. Organisasjonen klarte å hente inn mer enn 200 millioner kroner.