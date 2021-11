Uvaksinerte i Østerrike må holde seg hjemme

En ny østerriksk nedstengning, som følge av høy koronasmitte, innebærer at uvaksinerte kun får gå utendørs hvis de skal til jobb, trene eller handle.

Statsminister Alexander Schallenberg sier Østerrike er klare for å innføre en nasjonal nedstenging kun for uvaksinerte.

NTB-AFP-Ritzau

12 minutter siden

Østerrike vil innføre en nedstengning som kun gjelder borgere som ikke er vaksinerte mot koronaviruset, sier statsminister Alexander Schallenberg på et pressemøte fredag.

Uvaksinerte får kun forlate hjemmene sine i få tilfeller. Nedstengingen vil trolig få grønt lys av myndighetene søndag, skriver det østerrikske nyhetsbyrået APA.

I tillegg sier helseminister Wolfgang Mückstein samme dag at han vil be om obligatorisk vaksinering for helsearbeidere.

Rundt 35 prosent av befolkningen i Østerrike er fortsatt ikke vaksinert, noe Schallenberg tidligere har sagt er «skammelig».

– Jeg skjønner ikke hvorfor to tredeler skal miste sin frihet fordi en tredel nøler, sa Schallenberg.

Samtidig opplyser myndighetene i landet at flere har latt seg vaksinere etter at det er blitt innført strengere smittevernregler.

I de ti dagene som har gått siden det ble innført vaksinekrav for å møte på jobb, har 420.000 mennesker vaksinert seg. I de ti dagene i forveien var tallet 157.000.

Så langt har over 11.640 personer med koronasmitte dødd i Østerrike.