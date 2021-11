Pandemien er blitt en gullgruve for svindlere

Ungdomspolitikeren lovet at ingen skulle tjene penger på munnbindene han kjøpte inn for den nederlandske staten. Nå har han 90 millioner kroner på konto.

Da pandemien traff oss, ble det et enormt behov for engangsmateriell som plastposer og engangshansker i helsesektoren.

15. nov. 2021 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

I mange land har det dukket opp eksempler på personer som så muligheten til å tjene godt på pandemien. Noen av dem er i lovens grenseland, andre er langt over på den gale siden.

Google har registrert en kraftig økning i søk etter «falske vaksinepass».

Et laboratorium i Arkansas tjente 100 millioner dollar på falske tester.

Kvakksalvere ble rike på blekemidler og «patentmedisiner».

I Storbritannia gikk nesten 9 prosent, rundt 60 milliarder kroner, av pengene som skulle hjelpe arbeidsledige, til bedragere.

Dette er bare noen få av eksemplene på bedragerier som er avslørt i kjølvannet av pandemien.

Snart to år etter at det nye viruset dukket opp i Kina, rulles det opp stadig nye bedragerier. Det vanligste er juks med trygdepenger og myndighetenes støtte til rammede bedrifter.

Brukte og blodige hansker

I slutten av oktober offentliggjorde CNN et stort graveprosjekt. De avslørte hvordan brukte engangshansker ble solgt som nye.

I Thailand sitter utenlandske arbeidere og vasker brukte engangshansker. Ifølge CNN er hanskene skitne og blodige, før de vaskes og merkes som desinfiserte.

Hanskene pakkes ned og sendes til rike land. Douglas Stein er ekspert på medisinsk utstyr, og han sier at slike engangshansker er «et av de farligste produktene i verden akkurat nå».

USA og mange andre land løsnet på kontrollkravene da pandemien utviklet seg vinteren 2020. Medisinsk engangsutstyr var mangelvare, og landene konkurrerte beinhardt om alt som dukket opp på markedet. Fortsatt er markedet svakere regulert enn før pandemien, ifølge CNN.

Munnbind, visir og annet forbruksmateriell fikk lavere krav under pandemien. Det hjalp mange bedragere.

Tjente på å være snill

Sywert van Lienden er bare én av mange smartinger som så mulighetene da verden ble rammet. Med bakgrunn fra det kristendemokratiske partiets ungdomsorganisasjon har han et stort nettverk.

Våren 2020 begynte 31-åringen å slå alarm om at helsevesenet manglet livsviktig utstyr. Etter hvert gjorde han det klart at han kunne hjelpe til. Sammen med to venner satte han opp en bedrift. Han lovet at den ikke skulle tjene penger, bare hjelpe myndighetene å skaffe nødvendige munnbind til helsevesenet.

Den 6. november skrev nederlandske De Telegraaf at helsemyndighetene måtte kaste 32 millioner munnbind. To tredjedeler av dem ble levert av van Liendens bedrift Relief Goods Alliance.

Bedriften drev ikke akkurat veldedighet. Van Lienden sitter igjen med en fortjeneste på 9 millioner euro, eller rundt 90 millioner kroner. Det han har gjort er neppe ulovlig, han har solgt utstyr for en pris kunden var villig til å betale.

Men han må allikevel møte i retten. Bedriften ba frivillige om å hjelpe til. De jobbet gratis, og en håndfull av dem har saksøkt ham.

I Nederland er det snakk om munnbindpåbud igjen. Ifølge Metronieuws har van Lienden sendt ut mange e-poster med tilbud om rabatterte munnbind.

Unødvendige tester

I USA innførte myndighetene mange unntaksordninger i helsevesenet da pandemien rammet. Blant annet ble det lettere å sette diagnoser over nettet. Dette ga 42 år gamle Leonel Palatnik nye muligheter.

Han betalte leger for å gjennomføre helt unødvendige tester, som ble sendt til Palatniks eget laboratium for å bli analysert. Bedrageri skal ha lurt den amerikanske staten til å betale 73 millioner dollar (635 millioner kroner).

For noen dager siden ble han dømt til syv år og to måneder i fengsel, melder det amerikanske justisdepartementet.

I Arkansas er en mann tiltalt for å ha svindlet til seg 100 millioner dollar fra helsevesenet. Også han brukte laboratoriene sine i svindelen. Han gjennomførte tester som ikke var foreskrevet av leger, eller på andre måter var unødvendige.

Bedrifter uten ansatte

I flere land bestemte myndighetene seg for å gi lønnsstøtte og betale permitteringer, slik at bedrifter kunneholde på ansatte.

The Financial Times skrev nylig om en «obskur entreprenør» som etablerte nye bedrifter. Det var snakk om et IT-selskap, en veldedig organisasjon, et sykehus som drev med forskning og et religiøst institutt.

I løpet av en måned klarte han å få utbetalt opp mot 40 millioner pund i permitteringsstøtte, selv om lite tyder på at han hadde ansatte i det hele tatt.

Gründeren er ikke alene. Britiske myndigheter har åpnet etterforskning i flere tusen saker. Tall tyder på at nesten 9 prosent av pengekravene fra bedrifter er svindelforsøk.