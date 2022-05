Landsbyen visste hva de måtte ofre for å redde Kyiv. Likevel ble prisen langt høyere enn planlagt.

DEMYDIV, UKRAINA (Aftenposten): De sprengte landsbyens bro for å stanse den russiske kolonnen. Så åpnet de slusene.

Vera Krishanivskas jorde står under vann.

5. mai 2022 21:07 Sist oppdatert nå nettopp

Når du sitter i et bomberom og veggene rister fra missilene som slår ned rundt deg, er det vanskelig å se for seg at livet kan bli stort verre. En dag i mars ble rakettregnet likevel en mindre bekymring i kjelleren hos Volodymyr Kostotsjenko.

49-åringen hadde gjemt seg under jorden med naboer siden Russland invaderte landsbyen Demydiv i utkanten av Kyiv.

Unge, gamle, kvinner og barn søkte tilflukt hos ham. En uke etter at invasjonen startet, fortsatte bombene å falle rundt dem. En av naboene krabbet til Kostotsjenkos hus med barnet sitt for å være i bomberommet hans.

Kjelleren var det tryggeste stedet å være – helt til vannet begynte å sige inn.

