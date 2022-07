India blir kalt verdens største demokrati. Det skal ikke neste generasjon lære på skolen.

Vold mot muslimer, kasteløse og rettighetsforkjempere blir klippet ut av indiske skolebøker. Elevene skal heller ikke lære om statsministerens tidligere feiltrinn.

Indisk politi jager vekk hinduistiske menn som deltar i voldsbølgen mot muslimer i Ahmedabad, Gujrat, 1. mars 2002. Statsminister Narendra Modi var førsteminister i Gujrat da det skjedde og ble anklaget for å ikke gjøre nok for å stanse volden. Nå fjernes hele hendelsen fra pensum.

Når indiske ungdommer kommer tilbake til skolen etter ferien, er det et helt nytt pensum som venter dem.

Elevene skal ikke lenger lære at landet deres ble styrt av muslimer i over to århundrer. Det som ikke passer inn i statsminister Narendra Modis fortelling om India som et land bare for hinduer, skal ut.

Også setninger som denne, klippes bort: «Et flertall kan ta makten i et land og bruke den til å undertrykke religiøse og kulturelle minoriteter.»

Lærdommer fra fortiden slettes

Avisen The Indian Express har undersøkt 21 pensumbøker fra 6. til 12. klasse. De har sett på fagene historie, sosiologi og samfunnskunnskap. Undersøkelsen viser at pensum kuttes på mange områder. Men særlig ett peker seg ut.

– Det gjenstår nesten ingenting om protester og sosiale bevegelser. Og det som gjenstår, har gått gjennom store endringer.

Det sier journalist Ritika Chopra til nyhetspodkasten til The Indian Express, «3 things». Det er hun som står bak kartleggingen.

Også en av de verste periodene for indisk demokrati i moderne historie, ofte kalt «The Emergency» «The Emergency»En periode med nasjonal unntakstilstand fra 1975 til 1977, da Indira Gandhi var statsminister., er nesten helt klippet bort. I denne perioden ble nasjonale valg satt på vent, og meningsmotstandere ble fengslet. Men avsnittet som forklarer hvorfor denne typen maktmisbruk er farlig for demokratiet, er fjernet.

Daliter, ofte kalt «kasteløse», har lenge hatt få eller ingen rettigheter i India. Det nye pensumet fjerner også referanser til de som har kjempet for å bedre daliters forhold.

En grunnleggende forandring

– India er på glideflukt vekk fra demokratiet, sier professor Elisabeth Eide ved Oslo Met. Hun og historiker Terje Skaufjord har skrevet boken «India – på vei mot hindunasjonalisme».

Eide forklarer at den indiske regjeringen, som ledes av det hindunasjonalistiske hindunasjonalistiskeHindunasjonalisme er en ideologi som hevder at India er et land for hinduer, og ikke andre religiøse grupper. partiet Bharatiya Janata Party (BJP), ønsker å fremme et narrativ om at India er en hinduistisk stat. Det gjør de ved å skrive om eller utelate deler av historien som peker på det motsatte. For eksempel Mogulriket MogulriketEt rike som strakte seg over det meste av dagens India og Pakistan. Det varte fra 1526 til 1857., en drøyt 200 år lang periode da det var muslimer, ikke hinduer, som styrte landet.

– Det skaper et grunnlag for en hindunasjonalistisk stat, som er noe helt annet enn den sekulære staten India ble født som, sier hun.

Eide mener dette er en grunnleggende forandring som fører India i en antidemokratisk retning.

Hun viser til V-Dem-instituttet i Sverige, et institutt som jobber med demokratimåling: De kaller India et av nøkkel-demokratiene i verden, som nå er på vei til å bli det de kaller «autokratier med valg».

India kalles ofte «verdens største demokrati». Men de siste årene har de rast nedover demokratiindeksen til V-Dem. I fjor mistet også landet sin status som fullverdig demokrati på Freedom Houses frihetsindeks.

Statsministerens skamplett

En annen viktig historisk hendelse som er blitt fjernet, er Gujarat-opprøret fra 2002. Den tre dager lange voldsbølgen, hvor hindunasjonalister gikk til angrep på muslimer, skjedde mens Modi var førsteminister i staten Gujarat. Han er blitt kritisert for ikke å gjøre nok for å stanse volden, som endte med at over 1000 mennesker mistet livet, de fleste av dem muslimer.

– Det er åpenbart hvorfor dette fjernes. Det var et grusomt overgrep som skjedde på Modis vakt, forklarer Eide.

– Gujarat-opprøret er en skamplett på statsministerens renommé. Å fjerne det fra skolebøkene, er hvitvasking av Modi.

Indias statsminister, Narendra Modi, har de siste årene sanket velgere på å assosiere seg selv med tradisjonelle hinduistiske verdier. Her taler han i landsbyen Palli i nærheten av Jammu, 24. april i år.

«Effektivisering» av pensum

Organisasjonen National Council of Educational Research and Training (NCRT) skal utforme pensum for grunnskolen på oppdrag fra regjeringen. De kaller kuttene for en «effektivisering». Målet er å gjøre pensummengden mindre overveldende for skoleelever som har gått glipp av undervisning under pandemien, hevder de.

– Skoleelever har gått glipp av mye læring i løpet av denne tiden. Vi vil minske pensummengden for å hjelpe dem, sier talspersoner for organisasjonen, ifølge «3 things».

Ritika Chopra mener dette er lite troverdig og viser til at regjeringen foreslo å gjøre store kutt allerede i 2018. Partiet BJP gjorde endringer også forrige gang de satt i regjering, fra 1998 til 2004.

Eide er enig: – Dette er en åpenbar unnskyldning, og den står ikke til troende. Det er selektiv og politisk fjerning, sier hun.