Han gikk hardt ut mot partifelle Donald Trump etter stormingen av Kongressen. I natt tapte Tom Rice primærvalget.

Kongressrepresentant Tom Rice tapte et republikansk primærvalg i Sør-Carolina tirsdag. Han er en av de ti republikanerne som stemte for å avsette Donald Trump.

Tom Rice venter her på valgresultatene i Myrtle Beach, Sør-Carolina, tirsdag 14. juni. Det endte med at Rice tapte valget.

16 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Av de ti er Rice, som har sittet i Kongressen i fem perioder, den første til å tape et primærvalg. Motstanderen var Russel Fry, som er støttet av den tidligere presidenten.

Rice var en sterk støttespiller til Trumps politikk da han var i Washington D.C, men sa at han ikke hadde noe annet valg enn å stemme for å dømme ham i riksrettssaken etter Kongress-stormingen 6. januar i fjor.

Rice, som representerte Sør-Carolinas 7. valgdistrikt, ble utfordret av en håndfull kandidater, som alle mente at Rice hadde sviktet både Trump og velgerne med stemmegivningen.

Nancy Mace kritiserte den tidligere presidenten Donald Trump etter stormingen av kongressen, men vant likevel primærvalget i Sør-Carolinas 1. valgdistrikt. Her fra valgvaken 14. juni.

Trump-kritiker vant

En annen republikaner som har kritisert Trump, Nancy Mace, vant primærvalget mot Trump-støttede Katie Arrington i Sør-Carolinas 1. valgdistrikt samme dag.

Mace stemte ikke for å avsette Trump i riksrettssaken, men sa i en tale at Trump bar ansvaret for stormingen av Kongressen.

Trump, som fylte 76 år på tirsdag, hadde bedt støttespillerne sine om å gi ham en «vakker, vakker bursdagsgave» ved å ikke stemme på Tom Rice eller Nancy Mace.

Men mens Rice har holdt fast ved sin motstand mot Trump, har Nancy Mace gått tilbake på kritikken og forsøkt å vinne tilbake støtten hos Trumps lojale velgere.

Mace filmet tidligere i år en video av seg selv utenfor Trump Tower i New York der hun minnet velgerne på at hun var en av Trumps tidligste støttespillere.

Tidligere president i USA Donald Trump taler til støttespillere i Greensburg, Pennsylvania, 6. mai.

Konsekvenser for Trump-kritikere

De ti republikanerne som stemte for å avsette Donald Trump i riksrettssaken har møtt ulike skjebner i ettertid.

Fire av dem har valgt å ikke ta gjenvalg. Liz Cheney og Adam Kinzinger er blitt høylytte Trump-kritikere og sitter for øyeblikket i komiteen som etterforsker stormingen av Kongressen. Andre av de ti kjemper for sine politiske liv.

Trump har sverget å ta hevn på de ti representantene som stemte for å felle ham.