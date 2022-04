Dette skjedde i Ukraina natt til onsdag

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina.

En mann tusler ved siden av to graver han selv har gravd i Hostomel, nordvest for Kyiv. I byen skal 400 mennesker være savnet etter over én måned med krig.

NTB

6. apr. 2022 06:11 Sist oppdatert nå nettopp

1. Butsja bare toppen av isfjellet

Grusomhetene i den ukrainske byen Butsja kan vise seg å være bare være en liten del av grusomhetene som russiske styrker har begått, mener USA.

– Vi har trolig bare sett toppen av isfjellet på bakgrunn av stedene vi har hatt tilgang til. Vi har ikke hatt tilgang til store deler av landet der de trolig også har begått grusomheter, sier Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki.

2. Rakettangrep i vest og nordøst

Ukrainske medier melder om at det i natt ble hørt eksplosjoner i Lviv-området vest i landet og i Dnipropetrovsk i sørøst. Det har ikke kommet meldinger om drepte eller sårede.

Russiske styrker gjennomførte i går rakettangrep både i det vestlige og nordøstlige Ukraina, rettet mot militære mål, hevdet russiske myndigheter i natt. Opplysningene er ikke verifisert fra uavhengig hold.

3. Nesten 4000 evakuerte

3.846 sivile ble evakuert fra ukrainske byer via humanitære korridorer i går, blant dem 1.496 sivile fra den beleirede havnebyen Mariupol, ifølge tall fra landets visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.

4. Mange sivile savnet og drept

Opptil 20 sivile ble drept i russiskokkuperte landsbyer i Zaporizjzja før ukrainske styrker tok tilbake kontrollen over områdene, ifølge fylkets guvernør.

Rundt 400 innbyggere i Kyiv-forstaden Hostomel er savnet etter 35 dager med russisk okkupasjon, ifølge lederen for den lokale militæradministrasjonen.

5. Leger uten grenser: Sykehus ble angrepet

Et sykehus i Mykolajiv i Ukraina ble angrepet mens fire ansatte fra Leger Uten Grenser (MSF) var på besøk der 4. april, opplyser organisasjonen. Et barnesykehus like ved ble også rammet av det MSF oppgir var et russisk angrep. Ingen på sykehuset ble drept eller såret, men ute fant MSFs team sårede mennesker og minst én drept person. Opplysningene er ikke verifisert fra uavhengig hold.

6. USA sender flere raketter

USAs president Joe Biden har godkjent en forsendelse på panservernraketter av typen Javelin til Ukraina. Verdien er på 870 millioner kroner. Ukraina har tidligere bedt USA om å få tilsendt denne type raketter til bruk mot russiske pansrede kjøretøy.

