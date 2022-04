Evakuerer sårede etter togstasjon-angrepet - færre enn først fryktet

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til søndag 10. april.

Lørdan startet evakueringen av sårede etter angrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk. Blant dem var denne eldre kvinnen.

I dag 08:03

Fem sivile er drept og fem andre såret i to russiske angrep i Donetsk-regionen lørdag, ifølge guvernør Pavlo Kyrylenko.

Fire ble drept i byen Vuhledar og den femte i byen Novomikhajlovka. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram.

Russland har sagt at Donetsk og Luhansk, i den større Donbas-regionen, er prioriterte mål videre i krigen. Kampene i regionen er blitt stadig hardere. Regjeringen i Kyiv og lokale myndigheter har oppfordret sivilbefolkningen til å evakuere. Frykten er en storoffensiv fra Russland.

Funn av massegraver

Britisk etterretning mener det er tydelige bevis på at sivile er blitt angrepet i Nord-Ukraina. Det sier de etter at Russland har trukket seg tilbake fra den delen av landet. Bevisene som er blitt funnet, omfatter blant annet:

Massegraver

Dødelig bruk av gisler som menneskelige skjold

Minelegging av sivil infrastruktur

Antall sårede i jernbaneangrep nedjustert

Alle de 99 som ble såret i rakettangrepet mot jernbanestasjonen i Kramatorsk fredag, er blitt evakuert til andre byer i Ukraina. Det opplyser en lokal sykehustjenestemann i Kramatorsk til CNN.

Antall sårede er dermed nedjustert fra 300, som var tallet myndighetene først oppga fredag. 52 mennesker ble drept, ifølge ukrainske myndigheter.

Lørdag ble 4.532 sivile evakuert via humanitære korridorer fra ukrainske byer, ifølge tall fra regjeringen i Kyiv.

Samtidig hevder Russland at over 700.000 personer fra Donetsk, Luhansk og andre deler av Ukraina er blitt evakuert til Russland siden krigen startet. Ukraina har på sin side hevdet at Russland evakuerer sivile til landet med tvang.

Økonomisk trøbbel for Russland

Russland er ikke i stand til å betale tilbake statsgjelden sin. Det mener kredittanalyseselskapet Standard & Poor's. De nedgraderer vurderingen av Russlands evne til å betale utenlandsgjelden sin. Selskapet mener det er svært sannsynlig at Russland kan bli ute av stand til å opprettholde gjeldsforpliktelsene.

Ukraina innførte lørdag forbud mot all import fra Russland og oppfordrer andre land til å gjøre det samme.

Samtidig innførte EU før helgen sin femte sanksjonspakke mot Russland. Det økonomiske presset på landet er skyhøyt.

I en videotale oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Vesten igjen til å innføre full stans i import av russisk gass og olje. Han advarte om at Russland har satt hele Europa som mål, og ikke kommer til å begrense aggresjonen sin bare mot Ukraina. Han ba samtidig om mer våpen fra Vesten.