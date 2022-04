Dette er nytt fra krigen i Ukraina natt til mandag

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina.

President Volodomyr Zelenskyj under en tale til den amerikanske musikkbransjen, under Grammy-utdelingen i Las Vegas.

1. Russland og Ukraina ber begge om møte i Sikkerhetsrådet

De to landene vil ha møte for å diskutere påstander om krigsforbrytelser i Kyiv-forstaden Butsja. Ukraina anklager Russland for krigsforbrytelser etter funn av drepte sivile i Butsja. Byen var inntil nylig ble kontrollert av russiske styrker.

Bilder av drepte mennesker i gatene har sjokkert. De fordømmes over hele verden. Ukraina hevder også at det er funnet hundrevis av drepte i en massegrav. Russland hevder bildene er arrangert av ukrainske styrker.

Internasjonal presse har dokumentert at sivile i Bustsja er skutt og drept. Flere ligger bakbundet på bakken.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ønsker strenge tiltak overfor Russland, og mener foreslåtte sanksjoner fra EU ikke er nok.

2. Zelenskyj talte på Grammy-utdelingen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med en overraskende videotale på Grammy-utdelingen i Las Vegas. Der ba han om støtte til Ukraina. Han oppfordret musikkindustriens artister til å «fylle stillheten med musikk».

I en annen videotale sa Zelenskyj han frykter for at «flere fryktelige ting kan bli avdekket». Presidenten frykter flere opplysninger om «død og overgrep» kan komme fra områder Russland kontrollerer.

3. Tsjernihiv er ødelagt

Hele 70 prosent av byen Tsjernihiv nord i Ukraina er ødelagt i russiske angrep, sier byens ordfører. Vladyslav Atrosjenko sier konsekvensene er like alvorlige som i Butsja, Kharkiv og Mariupol, ifølge avisen Ukrajinska Pravda.

En ukrainsk soldat undersøker skadene etter et angrep mot en russisk posisjon i Nova Basan i Tsjherniv-regionen. Kjøretøyet til venstre er en russisk BTR-82.

Samtidig melder det ukrainske forsvaret at deres styrker har gjenerobret flere byer i Tsjernihiv-regionen. De sier nødhjelp er på vei. Nyhetsbyrået RBK Ukraina melder at veien mellom Tsjernihiv og hovedstaden Kyiv delvis åpner for trafikk på mandag.

4. Trekker seg tilbake rundt Sumy

Russiske tropper har begynt å trekke seg tilbake fra den østlige regionen Sumy i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det er imidlertid fortsatt for tidlig å si at regionen er blitt frigjort, sier guvernør Dmytro Zjyvytskyj i Sumy til det ukrainske nyhetsbyrået UNIAN.

5. Mariupol som hovedmål

Den beleirede havnebyen Mariupol ser ut til å være et hovedmål for den russiske invasjonen. Det fremgår det av den daglige oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet. Det skriver at Mariupol fortsatt blir utsatt for «kraftige og vilkårlige angrep».

– Mariupol er ganske sikkert et sentralt mål for den russiske invasjonen, ettersom den vil sikre en landkorridor fra Russland til det okkuperte området på Krim, skriver forsvarsdepartementet på Twitter.

6. Flere tusen evakuert søndag

Søndag ble 2.964 personer evakuert fra krigsområdene i havnebyen Mariupol, Luhansk-regionen øst i landet, og andre byer, opplyser myndighetene. Nærmere 1.500 ble evakuert fra Luhansk-regionen i øst i landet, opplyser visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ifølge avisen Ukrajinska Pravda.

Om lag 500 personer flyktet fra byene Mariupol og Berdjansk i sine egne biler til Zaporizjzja, mens sju busser fra Røde Kors klarte å kjøre fra Mariupol til Manhusj.

Russland anklaget igjen Ukraina for manglende samarbeid om evakueringen av sivile fra Mariupol. Forsvarsdepartementet i Moskva sier rundt 2.000 flyktet fra Mariupol på egen hånd det siste døgnet.