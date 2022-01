Enormt sykefravær i Sverige. Nå endrer de karantenereglene for familier.

Flere svensker får unntak for karantene og tiden kortes ned. Men de må holde seg hjemme på fritiden.

Rektor Ann Björkman og førskolelærer Ulrika Sundberg var på jobb i barnehagen på onsdag. Men seks av ti førskolelærere var hjemme.

Nå nettopp

– Det har aldri vært slik tidligere, fastslår førskolelærer Bosse Normann overfor Svenska Dagbladet.

På barnehagen Guldgruvan i Stockholm var seks av ti ansatte syke på onsdag. Av de 51 barna som vanligvis er der, var bare 26 på plass.

Flere av de som var hjemme var ikke syke selv, men i karantene.

3000 politifolk hjemme

Situasjonen er ikke unik for denne barnehagen. Omikron-bølgen kom senere til Sverige enn til Norge og Danmark. Men nå har smittetallene eksplodert. Det fører til et enormt stort sykefravær.

Årsaken er ikke bare at folk blir syke selv. Karanteneregler og et voldsomt press på testingen er også forklaringer. På sykehusene er syke ansatte et større problem enn selve belastningen fra koronapasienter.

En stor utfordring er at det tar for lang tid å få svar på koronatesten. Derfor regner Folkhälsomyndigheten at det reelle tallet på smittede er langt høyere enn de 40.000 nye som ble registrert torsdag.

Onsdag var rundt 3000 ansatte i politiet enten hjemme eller i karantene, ifølge Sveriges Radio

En overlege ved Danderyds sjukhus i Stockholm fortalte onsdag om et sykefravær på 25 prosent og en svært vanskelig situasjon.

I et fengsel i Norrtälje var hver fjerde ansatt i karantene torsdag, ifølge Dagens Nyheter.

Togselskapet SJ har innstilt ca. 70 avganger hver dag på grunn av høye sykefravær.

Den svenske myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap (MSB) er bekymret. Det handler ikke bare om mangel på lærere, sykepleiere og leger. De er også opptatt av andre kritiske samfunnsfunksjoner, som elforsyning, politi, redningssentraler og vann- og avløp.

Det sa Morgan Olofsson, kommunikasjonsdirektør i MSB på en pressekonferanse torsdag. De har derfor presset på for endring i karantenereglene. Men også kommuner og fylker i Sverige har rapportert at de sliter.

Bosse Normann er førskolelærer og en av få som var på jobb denne onsdagen. Svært mange er syke eller hjemme på grunn av karantene.

Korter ned karantene

Nå har den svenske Folkhälsomyndigheten lempet på karantenereglene hvis man har smitte i husstanden.

Tiden man må være borte fra skole eller jobb hvis noen er syk i familien, kortes ned til fem dager (fra syv).

De innfører unntak for de som har fått tredje dose, som i Norge.

Det blir unntak for de som har hatt korona de siste tre månedene.

Nøkkelpersonell i for eksempel elforsyning, politi og andre samfunnsviktige posisjoner, kan få unntak.

Men de som har fått unntak fra karantene og kan gå på jobb eller skole, må de holde seg hjemme på fritiden.

De som har fått påvist korona må være hjemme i fem dager, under forutsetning av at de har vært feberfri i to døgn.

Les også Danmark ligger to skritt foran Norge i pandemien. Der er de optimister.

Da dette begynte for to år siden, var det også mange syke og senere har det kommet i bølger. Men slik det er nå er det ikke vanlig, sier Ulrika Sundberg ved Guldgruvan förskola til Svenska Dagbladet.

– Nå får vi virkelig se til å hjelpe hverandre. Det er blitt mer jobb for oss under pandemien, og det har vært ganske tungt, sier kollegaen Bosse Norman.