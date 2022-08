Russland ville nekte Zelenskyj å tale. Begrunnelse: Han er ikke i New York.

Zelenskyj advarte Sikkerhetsrådet på nasjonaldagen: – Verden står på kanten av en kjernefysisk katastrofe

NEW YORK (Aftenposten): Russland ville nekte Volodymyr Zelenskyj å tale i Sikkerhetsrådet. Årsak: Han er ikke i New York.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til FNs sikkerhetsråd onsdag. Men før han dukket opp på skjermen, måtte landene stemme.

Det var Norge og fem andre medlemsland som ba FNs sikkerhetsråd om å avholde et møte på den symboltunge dagen.

Onsdag var det nøyaktig seks måneder siden Russlands invasjon startet. Det var også Ukrainas nasjonaldag.

På hjemmebane hadde Zelenskyj bedt ukrainere stålsette seg. Det var ingen folkefest eller storstilt markering i gatene.

Overfor Sikkerhetsrådet kom Zelenskyj med kraftige advarsler til verdenssamfunnet.

– Russland har sørget for at verden står på kanten av en kjernefysisk katastrofe, sa han med henvisning til den alvorlige situasjonen rundt Zaporizjzja.

Kjernekraftverket sørøst i Ukraina har siden mars vært okkupert av Russland og har fått skader som følge av krigshandlinger.

– Russland må betingelsesløst stanse sin kjernefysiske utpressing og trekke seg tilbake fra kraftverket, slo Zelenskyj fast.

Ville nekte Zelenskyj å snakke

Hadde Russland fått viljen sin, ville ikke Ukrainas president sluppet til i Sikkerhetsrådet i det hele tatt.

I starten av onsdagens møte argumenterte russernes FN-ambassadør Vasilij Nebenzia for at Zelenskyj burde tatt turen fra Kyiv til New York om han ville snakke til forsamlingen.

– Vi er ikke imot deltagelsen, men den må skje fysisk. Zelenskyj må være til stede. Dette handler ikke om politikk, dette handler om regler og prosedyrer, sa Nebenzia.

Russerne fikk liten støtte blant de andre rådsmedlemmene. De viste til at Zelenskyj leder et land som er i krig mot nettopp Russland. Det er god nok grunn til å fravike kravet om fysisk deltagelse, mente de.

13 av 15 medlemmer i Sikkerhetsrådet stemte derfor for å la presidenten snakke. Kina valgte avstå. Kun Russland stemte imot.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia (t.v) hevder det er Vesten som driver med propaganda knyttet til Ukraina-krigen. Onsdag forsøkte han å stanse Zelenskyjs tale.

«Oppmuntrer bødler»

Dermed måtte Nebenzia og resten av den russiske delegasjonen i salen høre på den ukrainske presidentens tale.

Zelenskyj slo fast at selv om verdens land er ulike, har de noen felles verdier: De verdsetter menneskeliv og fred.

– Men ett land oppfører seg annerledes, og de er stolte av det. Russland belønner drapsmenn og oppmuntrer bødler, sa Zelenskyj.

Han advarte om hva som ville skje dersom Ukraina ikke klarer å berge sin selvstendighet.

– Hvis Russland ikke stanses nå, vil disse morderne før eller siden dukke opp i andre land. Verdens fremtid avgjøres i Ukraina, sa han.

Mener Vesten står bak propaganda

Etter talen fikk Ukraina sterk støtte fra det store flertallet av medlemmer i Sikkerhetsrådet.

– Russland alene er det eneste hinderet som ligger i veien for en rask løsning på denne krigen, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

Den russiske ambassadøren slo hardt tilbake.

– Ikke siden Goebbels propaganda har verden sett så mye falsk informasjon som det Vesten og Ukraina står bak, sa Nebenzia med henvisning til Adolf Hitlers propagandasjef under 2. verdenskrig.

Nebenzia fortsatte å begrunne krigen på samme måte som russerne har gjort siden invasjonen i februar.

På grunn av trusselen mot Russland og den russisk -talende befolkningen i Ukraina, hadde de «ikke noe annet valg» enn å igangsette en «spesialoperasjon for å demilitarisere og avnazifisere Ukraina», hevdet Nebenzia.

– Og målene våre blir gradvis oppfylt på vellykket måte, sa ambassadøren.

– Må høre på hverandre

Krigen i Ukraina har preget FNs sikkerhetsråd det siste halvåret. Russland kunne ikke bruke sin vetorett til å stoppe Zelenskyjs tale, men de kan bruke den til å stanse potensielle vedtak og resolusjoner om Ukraina-krigen. Og det har de gjort igjen og igjen.

Samtidig har russerne brukt møterommet i FN-bygget i New York som en plattform til å spre konspirasjoner og desinformasjon om krigen.

Norges stedfortredende ambassadør til FN, Trine Heimerback, mener likevel at møtene har en verdi.

– Russerne snakker ikke uimotsagt. Vi bruker også disse møtene til å få frem vårt budskap. Og så er dette et av de få stedene i verden hvor russerne og ukrainerne sitter ansikt til ansikt og må høre på hverandre, sier hun.

