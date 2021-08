Situasjonen på flyplassen forverres: – Det er helt utrolig at en exit-strategi kunne gå så galt

Flyktninghjelpens Astrid Sletten trodde nesten ikke det hun så da hun landet i Kabul torsdag. – Jeg har aldri sett noe mer fryktinngytende og hjerteskjærende enn det jeg har vært vitne til de siste dagene.

Dette bildet fra Kabul flyplass er tatt av det amerikanske forsvaret. Situasjonen er blitt enda verre de siste dagene.

21. aug. 2021 17:28 Sist oppdatert nå nettopp

Situasjonen på flyplassen i Kabul har forverret seg de siste dagene, ifølge Reuters. Flere Nato-land har bedt om mer tid til å evakuere mennesker fra Kabul. Flere frykter at tusenvis vil bli etterlatt.

Astrid Sletten har nå kommet inn i Kabul sentrum. Der er det langt roligere enn på flyplassen.

Kommer med ark med USAs flagg

Astrid Sletten er landdirektør for Flyktninghjelpen i Afghanistan. Hun dro mot strømmen og kom til Kabul sent onsdag kveld for å hjelpe til med organisasjonens arbeid i den kritiske situasjonen. Da hun landet på flyplassen, trodde hun nesten ikke det hun så utenfor portene.

– Det er tusenvis av mennesker der. Noen har vært der i over fem dager og har ikke ly for den stekende solen eller pledd eller tepper. De har ingen hygienefasiliteter. De har ingen garanti for å bli hentet ut. Folk kommer med for eksempel papirark med bilde av USAs flagg og sier «dere må redde meg ut», sier Sletten til Aftenposten lørdag ettermiddag.

Hun har lang erfaring med bistandsarbeid gjennom 20 år og har jobbet i Sudan, Somalia, Sierra Leone og mange andre borgerkrigsrammede land.

– Men jeg har aldri sett noe mer fryktinngytende og hjerteskjærende enn det jeg har vært vitne til de siste dagene. Det er rett og slett en katastrofe, og jeg skjønner ikke hvordan det kunne gå så galt. Det er helt utrolig at en exit-strategi kunne gå så galt, sier hun.

Amerikanske soldater vokter inngangen til flyplassen og bestemmer hvem som slipper inn. Lørdag ble det opplyst over høyttalere at hovedporten vil bli holdt stengt i to dager, skriver NTB. Folk ble advart mot å dra til flyplassen.

Her blir en baby sendt over piggtråden til amerikanske soldater. Barnet ble brakt til det norske feltsykehuset på flyplassen og skal være gjenforent med foreldrene.

Sletten sier imidlertid at situasjonen er annerledes inne i byen. Hun beskriver bybildet som forbausende normalt, «bortsett fra at de tidligere politifolkene på sikkerhetspostene er byttet ut med Taliban».

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen blir når Taliban får konsolidert makten i Afghanistan. Fredag fortalte det norske forsvaret at det har fått desperate henvendelser fra afghanere som sier at folk som har jobbet for vestlige allierte, blir oppsøkt og drept av Taliban. Andre melder om at det er rolig.

Samtidig fortsetter kaoset på flyplassen i Kabul, hvor vestlige allierte prøver å få ut folk.

Taliban-soldater vokter gatene i Kabul etter at de inntok hovedstaden sist søndag.

Kamp mot klokken

8. juli i år sa president Joe Biden at alle amerikanske militære operasjoner skulle opphøre innen 31. august. Samtidig sier amerikanske etterretningskilder til Reuters at den pågående evakueringen vil ta flere uker, mens Bidens deadline ikke er mer enn ti dager unna. Det skaper bekymring.

Under en pressekonferanse fredag kveld, sa presidenten at han fremdeles trodde evakueringen kunne avsluttes ved utgangen av august, men at vurderingene gjøres fortløpende.

Ikke alle deler den oppfatningen.

«Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt mennesker vil bli etterlatt, men hvor mange. Det kan være snakk om tusenvis.»

Det sier en kilde i den britiske regjeringen til The Times.

Storbritannia er blant Nato-landene som ber USA utsette sin uttrekning fra Afghanistan. Britene er i likhet med USA og flere andre ikke i mål med sin evakuering. De skal fortsatt hente ut så mange som 6000 britiske og afghanske statsborgere.

På flyplassen blir sikkerhetssituasjonen verre for hver time som går. Sveitsiske myndigheter valgte å utsette en planlagt flyvning ut av Kabul, da folkemengdene utenfor flyplassen gjorde det umulig å få folk inn dit på en trygg måte, ifølge Reuters.

Under en pressekonferanse fredag tok også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg opp at det haster.

Han sa at flere Nato-land hadde peket på behovet for å forlenge fristen for evakuering, for å få flere mennesker ut av Afghanistan.

Det belgiske utenriksdepartementet bekreftet at et av deres fly tok av uten passasjerer, fordi de som skulle vært med, ikke kom seg til flyet. Det skriver AP.

Dette skyldes kaoset på utsiden.

Tusenvis av soldater til Kabul

Siden evakueringen startet har president Biden sendt rundt 5800 soldater til flyplassen i Kabul. Det begynte med 3000 soldater, før tallet har doblet seg i løpet av uken.

Også britene har sendt flere til Kabul. Rundt 900 britiske soldater patruljerer flyplassen, for å sikre evakueringen. Det skriver Al-Jazeera og BBC.

I tillegg har amerikanske, canadiske, franske, tyske, og britiske spesialstyrker kommet til Kabul for å bistå i evakueringen, eller for å hente borgere som befinner seg utenfor flyplassen.

Torsdag utførte amerikanske styrker en operasjon, der de ved hjelp av helikoptre evakuerte 169 amerikanere fra et hotell i Kabul, og brakte dem til flyplassen.

Nå sender Tyskland helikoptre beregnet for slike operasjoner til Kabul. Disse skal brukes av de tyske spesialstyrkene til å utføre lignende redningsjobber, melder DW.

Det er også kjent at norske soldater bistår Utenriksdepartementet i arbeidet med å evakuere nordmenn og tilknyttet personell.

– Vi støtter Utenriksdepartementet i evakueringen av nordmenn og tilknyttet personell. Vi ønsker heller ikke å gå i detaljer om hva denne innsatsen innebærer av oppgaver eller personell, sier talsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

– Burde brukt flybase

Astrid Sletten i Flyktninghjelpen mener amerikanerne burde brukt Bagram-basen for å få evakuert flere.

– Amerikanerne annonserte før 1. mai at de skulle ut innen 11. september. De kunne ha brukt Bagram-basen og sørget for å få ut alle på deres liste over personer som skulle ut av landet. Den prosessen var ikke spesielt vellykket. De glemte å si fra til myndighetene at de forlot flyplassen så den ble plyndret før det afghanske militæret tok over ansvaret for den.

Flyktninghjelpen sier at de vil bli i Afghanistan. De har 1600 ansatte og over 400 lærere og vil fortsette med sitt humanitære arbeid der også overfor alle de internt fordrevne afghanerne.

– Vi er mange i Kabul som står på for at folk skal kunne fortsette å bo i eget land.

– Snakker dere med Taliban?

– Vi er alltid i dialog med alle parter i konflikten. Vi er nøytrale. Vi har fått forsikringer fra Taliban om at vi er ønsket og at vårt arbeid er nødvendig. Hvis vi ikke hadde fått de forsikringene, hadde jeg ikke reist mot strømmen, sier Sletten.