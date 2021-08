Dødstallet etter jordskjelvet i Haiti stiger til 1941

Dødstallet etter jordskjelvet i Haiti lørdag har steget til 1941, opplyser myndighetene i landet. Nesten 10.000 mennesker er skadet.

En død gutt bæres til kirkegården etter at han ble funnet i en sammenrast bygning etter jordskjelvet i Haiti.

18. aug. 2021 07:26 Sist oppdatert nå nettopp

Over 60.000 hus er lagt i grus og ytterligere 76.000 er skadet. Mange av de ødelagte og skadede byggene er offentlige bygg som skoler og kirker, ifølge Haitis sivilforsvar.

Haiti, som fra før sliter med en lang rekke kriser, ble rammet av et voldsomt jordskjelv med en styrke på 7,2 lørdag morgen.

Tropisk storm fulgte jordskjelvet

Bare tre dager senere, mens letingen etter overlevende pågikk for fullt, kom en tropisk storm og avbrøt redningsarbeidet med øsende regnvær.

Meteorologene sa at stormen Grace kunne dumpe opptil 38 centimeter regn over Haiti før den forflytter seg videre. Det er også fare for flom og jordskred.

I hardt rammede byer som Les Cayes og Jeremie, trakk frivillige stadig nye lik ut av ruinene, mens lukten av død hang over dem.

En tre år gammel jente lå død under et laken rett på gaten utenfor et tre etasjer høyt hus som hadde kollapset som pannekaker. Naboene sa at de kjente henne, og at foreldrene lå på sykehus mens alle tre barna var døde.

Utenfor sykehuset i L’Asile, langt ute på en hardt rammet del av landsbygden, møter folk fortsatt opp med brukne armer og ben fire døgn etter jordskjelvet.

Vrede mot myndighetene

Stansen i redningsarbeidet bidro til å øke folks utålmodighet og vrede mot myndighetene for sen eller manglende hjelp.

Mange sitter i delvis ødelagte hjem, uten tak, i regnet, og klager over at ingen har sendt presenninger til å dekke husene, og i et tilfluktsrom i Les Cayes rakk vannet folk til knes.

FN sier at rundt 500.000 barn nå har begrenset eller ingen tilgang til ly, rent vann og mat, ifølge BBC.

– Talløse Haiti-familier, som har mistet alt i jordskjelvet, lever nå bokstavelig talt med føttene i vann på grunn av flom, sier Bruno Maes, representant for UNICEF.

Bildet viser folk som har flyttet ut på en fotballbane i Les Cayes etter at boligene deres ble ødelagt av jordskjelvet.

Marjorie Modesty, en psykolog som selv fikk hjemmet oversvømmet av flommen i Les Cayes, gir overfor Guardian uttrykk for nøden:

– Landet trenger: Telt, mat, medisiner, toalett, vann, klær, redningsutstyr og rullestoler. Folk flykter fra hjemmene. Vi trenger bistand, sier hun.

Haiti strever fra før med en pandemi som er ute av kontroll, omfattende gjengkriminalitet og en ny politisk krise etter drapet på presidenten i juli.

Landet, som er det fattigste på den vestlige halvkule, sliter også ennå etter det voldsomme jordskjelvet i 2010 som la Port-au-Prince delvis i grus og kostet 200.000 mennesker livet.

Redningsmannskaper bruker en gravemaskin i letingen etter overlevende og døde i et sammenrast hotell i Les Cayes. Redningsarbeidet går sakte flere steder på grunn av manglende utstyr og koordinering fra myndighetene.

- Du føler deg maktesløs i en slik situasjon , sier Abiade Lozama, en anglikansk diakon fra den sørlige delen av Haiti som ble hardt rammet.

– Mange mennesker er i nød, og det er ingen ting du kan gjøre, sier han til New York Times.

Flere hundre hjemløse mennesker har ifølge Lozama strømmet til en teknisk skole han driver i byen Les Cayes for å søke ly for regn og vind.