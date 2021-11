Danmarks statsminister måtte svare for slettede SMS-er etter ulovlig avliving av mink

Den danske statsministeren Mette Frederiksen innkalte onsdag til pressekonferanse etter press rundt SMS-sletting.

Rundt 15 millioner mink ble avlivet på kort tid i fjor. De ble dumpet i massegraver, og det danske militæret bidro i arbeidet. Bildet er tatt ved Holstebro 10. november 2020.

11 minutter siden

Der svarte en presset statsminister på spørsmål om SMS-er som ble slettet i forbindelse med avliving av all mink – rundt 15 millioner dyr – i Danmark for ett år siden.

– Min telefon har automatisk slettet meldinger siden sommeren 2020, sa statsministeren på pressekonferansen.

Aktiveringen av slettefunksjonen skal ha med andre ord ha skjedd noen måneder før minksaken. Minken ble besluttet avlivet på høsten.

Avlivingen kom som følge av at mink var blitt smittet av en versjon av koronaviruset, og man fryktet spredning. Men det tok ikke lang tid før det viste seg at avlivingen var ulovlig.

Spørsmålet mange stiller seg i Danmark er nå: Visste Frederiksen at avlivingen var ulovlig da den ble utført?

Det skal en egen kommisjon finne ut av. Men da kommisjonen ba om innsyn i Frederiksens SMS-er om temaet, tok det 132 dager før de fikk svar:

SMS-ene var slettet.

Slettet SMS-er etter 30 dager

Ifølge kommisjonen skal statsministeren og tre andre personer ved Statsministerens kontor hatt en innstilling på telefonene sine som slettet SMS-er etter 30 dager. Denne innstillingen skal ha vært brukt minimum i tidsrommet starten av september 2020 til slutten av desember 2020.

SMS-ene er heller ikke journalført.

Det er i denne perioden det ble besluttet å avlive minken.

Frederiksen har tidligere uttalt at hun ble rådet av Statsministerens kontor til å slå på denne funksjonen av «sikkerhetsmessige årsaker».

Men de siste dagene har danske medier kunnet fortelle at ingen tidligere statsminister er blitt rådet til det samme.

Kommisjonen har også bedt Statsministerens kontor om å forsøke å gjenopprette SMS-ene som er slettet. På den forespørselen fikk de aldri svar.

Krever svar på flere spørsmål

Danske TV 2s politiske kommentator Jesper Vestergren kaller saken for «helt vill». Han mener det er en presset statsminister som onsdag måtte svare for seg.

– Både fordi de blå partiene er på krigsstien, men også fordi regjeringens støttepartier krever svar. Det er mange spørsmål i denne saken som vi fortsatt mangler svar på, uttalte han før pressekonferansen.

Fortsatt ubesvarte spørsmål

– Mette Frederiksen har på ingen måte lukket saken. Den vil fortsette de kommende ukene, sier DR Nyheters politiske kommentator Christine Cordsen, som mener saken har en rekke ubesvarte spørsmål, blant annet om manglende journalføring av SMS-ene.

Statsministerens kontor har hevdet at det ikke var noe problem å slette SMS-beskjeder, så lenge plikten til å journalføre blir overholdt. Mette Frederiksen har ikke journalført en eneste SMS-beskjed.

På pressekonferansen sa Mette Fredriksen at hun ikke hadde funnet grunnlag for å journalføre SMS-ene. Hun mener ikke SMS-ene var av en slik karakter at de skulle journalføres.

Sletter sine spor

– Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen er langt fra tilfreds med svarene som kom på det lange pressemøtet.

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av en regjering som fortsatt forsøker å slette sine spor og ikke samarbeider aktivt med den kommisjonen et flertall i Folketinget har nedsatt, sier han til DR.

Han håper politiet lykkes i å gjenopprette de slettede SMS-ene.

– Så vi kan bli klokere på når man ble klar over at det var ulovlig, sier Ellemann.