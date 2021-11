Taliban lovet at tidligere soldater var trygge. En ny rapport viser noe helt annet.

ISTANBUL (Aftenposten): Et brev skulle garantere for sikkerheten deres. I stedet skjedde det motsatte.

En Taliban-soldat i Musa Qala i Helmand-provinsen.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

30. nov. 2021 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

To dager etter at Taliban tok makten i Afghanistan, lovet den islamistiske gruppen at alle som hadde jobbet for den tidligere regjeringen skulle få amnesti. Det gjaldt både statsansatte og de som hadde jobbet for de afghanske regjeringsstyrkene.

Ingen skulle være redde for å bli straffet eller drept som hevn for at de hadde jobbet for Talibans fiender.