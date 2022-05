Verden Nord-Irland Drømmen om et forent Irland har aldri vært nærmere. Takket være denne kvinnen og hatet mot Boris Johnson.

BELFAST (Aftenposten): Siden Nord-Irland ble opprettet for 101 år siden, har britene hatt kontroll på provinsen og hindret gjenforening. Torsdag står britenes overherredømme for fall.

18 minutter siden

Michelle O’Neill skrider inn på kjøpesenteret i Falls Road i Belfast som en dronning.

Hun klemmer på unge og gamle. En fotograf velter en søppelbøtte, faller og smadrer kameraet i gulvet. Men the show must go on.