Freden i Kyiv knust av nye russiske angrep

Den ukrainske hovedstaden Kyiv er igjen utsatt for russiske luftangrep. Flyktninger blir bedt om ikke å returnere til hovedstaden, men bli der det er trygt.

Svart røyk stiger opp etter det som skal ha vært et russisk angrep i Kharkiv fredag. Også i Kyiv skal det være nye angrep i helgen.

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

Situasjonen er ekstra farlig nå, fremhevet Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko lørdag. Samtidig som de russiske angrepene starter opp igjen, er mange som flyktet fra Kyiv tidlig i krigen, nå på vei tilbake.

De har trodd at Kyiv igjen var trygt. Flere land har vært i ferd med å gjenåpne sine ambassader. Bedrifter som har trukket ut sine ansatte, var i ferd med å åpne opp igjen.

Fredag og lørdag gikk luftvernsirenene gjentatte ganger i byen. Tiden med fred etter at de russiske styrkene som omkranset Kyiv trakk seg tilbake, er blitt brutt.

Russland har varslet at angrepene på Kyiv intensiveres som reaksjon på «terrorangrep» fra ukrainsk side. Det viser til påståtte angrep på russisk side av grensen, som Ukraina benekter, og at flaggskipet Moskva sank.

– Angrep våpenfabrikk

Ifølge ukrainske myndigheter ble skipet senket av ukrainske raketter. Fra Kreml er det blitt hevdet at det var en eksplosjon om bord som ikke var på grunn av et angrep, men samtidig er Kyiv blitt anklaget for å ha begått en krigshandling i forbindelse med at skipet sank.

Lørdag morgen steg svart røyk opp fra Kyiv. Russiske myndigheter hevder en våpenfabrikk var mål for angrepene. Ifølge ordfører Vitalij Klitsjko er minst et menneske drept i angrepet.

– Våre styrker gjør alt de kan for å beskytte oss, men fienden er lumsk og hensynsløs, sier ordføreren.

Journalister på bakkenivå melder at det ikke er klart hva slags bygning som ble rammet. Det er flere boligblokker, forretningsbygg og en militærfabrikk i området.

En talsmann for Russlands forsvarsdepartement sier at det ble brukt høypresisjonsraketter i angrepene lørdag morgen.

Fredag ble en annen militærfabrikk i hovedstaden bombet. Det er nå stor frykt i Kyiv. Russiske myndigheter har varslet at både antallet og omfanget av angrepene mot hovedstaden vil bli trappet opp.

President Volodymyr Zelenskyj holder en tale fredag.

Frykter tyngre våpen

Russland-forsker Julie Wilhelmsen sier til Aftenposten at Vladimir Putin ikke har klart å nå noen av målene i Ukraina og at det kan føre til at situasjonen forverres.

– Det er viktig for Kreml nå å komme ut av denne situasjonen med noe som ligner på en seier. Jeg frykter derfor at de for eksempel vil kunne bombe Kyiv mer massivt enn de har gjort til nå, sier Nupi-forskeren.

Hun frykter også at Russland vil ta tyngre våpen i bruk og at det igjen kan komme trusler om bruk av atomvåpen.

– Vi har hele tiden fryktet at atomvåpnene kan komme i spill, sier Wilhelmsen.

– Terroriserer folket

Kyiv var ikke det eneste målet for russiske angrep. Det har kommet meldinger om kraftige eksplosjoner i Kharkiv. Ett angrep skal ha truffet like ved et utendørsmarked. Minst en ble drept og 18 såret, opplyser redningsarbeidere.

Samtidig gikk luftvernsirenene i Lviv vest i landet. Guvernøren der forteller om flyangrep, uten å komme med detaljer om hva som er rammet eller om noen er såret eller drept.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager russiske styrker som okkuperer deler av Kherson og Zaporizjzja i sør for å terrorisere sivilbefolkningen.

– Okkupantene tror de gjør det lettere for dem å kontrollere dette området. Men de tar feil. De lurer seg selv. Russlands problem er at dette ikke blir akseptert, og aldri vil bli det, av det ukrainske folket. Russland har tapt Ukraina for alltid, sier Zelenskyj.

Samtidig kommer presidenten med nye anslag for hvor mange ukrainske soldater som er blitt drept. Det dreier seg om mellom 2.500 og 3.000, mens rundt 10.000 er såret.