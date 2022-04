Russland sier russisktalende blir undertrykt i Moldova: Vil ha korridor til utbryterrepublikk

Russland vil ta hele Donbas og Sør-Ukraina. Uttalelser tyder på at Russland nå ser mot Ukrainas naboland.

Russiske styrker var 18. april utenfor den beleirede havnebyen Mariupol i Øst-Ukraina.

22. apr. 2022 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

Moldova undertrykker den russiskspråklige befolkningen i Transnistria, hevder Russland. Transnistria er en region som tilhører Moldova, men som fungerer som en selvstendig stat.

Nå vil Russland opprette en korridor mellom Transnistria, som grenser til Sør-Ukraina, og Krim-halvøya, som Russland annekterte i 2014. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det vil avskjære Ukraina helt fra landets eneste kystlinje, som er i sør.

Anklager Transnistria for undertrykking

Den russiske generalmajoren Rustam Minnekajev sier ifølge den russiske avisen Kommersant at det finnes grunn til å tro at befolkningen som snakker russisk i Transnistria, blir undertrykt.

Minnekajev er nestkommanderende over det Russlands sentrale militærdistrikt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Kontroll over Sør-Ukraina er en annen vei til Transnistria. Der er det bevis for at den russisktalende befolkningen blir undertrykt, sa Minnekajev.

Generalmajoren sa også at Russland nå er i krig med hele verden. Han kaller det den store, patriotiske krigen.

Ukraina ble anklaget for å undertrykke den russiskspråklige befolkningen i Øst-Ukraina før Russland gikk til angrep på landet i slutten av februar.

Ukrainske myndigheter har tidligere advart om at Russland kan ønske å angripe Ukraina fra Transnistria. Det skriver Deutsche Welle. Russland vil da ha omringet havnebyen Odesa.

Samarbeid med Vesten

Moldova kan ende opp på historiens skraphaug. Det sa den russiske senatoren Aleksej Pusjkov onsdag. Uttalelsen kom etter at Moldova forbød Z-symbolet og andre symboler knyttet til Russlands krigføring i Ukraina.

Moldova ligger mellom Ukraina og Romania. Transnistria har vært kontrollert av et prorussisk regime siden 1990-tallet. Moldova er ikke Nato-medlem, men har samarbeid med forsvarsalliansen.

Tyskland og Romania vil styrke forsvars- og sikkerhetssamarbeidet med Moldova. Det sa landenes forsvarsministre i en felles pressemelding torsdag.

De vil også styrke samarbeidet med Ukraina og Georgia.

Den sovjetiske kosmonauten Jurij Gagarin ble hedret med en plakat i sentrum av Tiraspol, hovedstaden i utbryterrepublikken Transnistria i Moldova i november 2021.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har Moldova søkt om medlemskap i EU. Fredag kunngjorde president Maia Sandu at landet var ett steg nærmere medlemskap.

Britisk etterretning har varslet at Russland vil sette alt inn på å vinne terreng i Øst-Ukraina og rykke frem i Donbas-området innen 9. mai. Dette er datoen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland. Russland president Vladimir Putin planlegger å avholde en parade for å markere seier i Ukraina-krigen på denne datoen.

Det viktigste om: Krigen i Ukraina

I vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppsummeringer av det viktigste som skjer når det er store internasjonale nyhetshendelser. Temaet vil endres avhengig av hvilke store hendelser som pågår. Tema akkurat nå: Krigen i Ukraina. Meld deg på her