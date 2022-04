Russland vil opprette korridor gjennom Ukraina til Transnistria – anklager Moldova for undertrykking

Russland vil ta kontroll over hele Donbas-regionen og det sørlige Ukraina og opprette en korridor til utbryterrepublikken Transnistria i Moldova, ifølge russiske kilder.

Russiske styrker var 18. april utenfor den beleirede havnebyen Mariupol i Øst-Ukraina.

22. apr. 2022 10:48 Sist oppdatert nå nettopp

Samtidig anklages myndighetene i Moldova for å undertrykke den russiskspråklige befolkningen i Transnistria, en region som tilhører Moldova, men opererer som en selvstendig stat.

Tass skriver at Russland både vil opprette en korridor til den annekterte Krim-halvøya, samt til Transnistria, som grenser til Sør-Ukraina.

Den russiske militærtoppen Rustam Minnekajev sier ifølge den russiske avisen Kommersant at det er bevis for at den russiskspråklige befolkningen i Transnistria blir undertrykket. Generalen sier også at Russland nå er i krig med hele verden, og kaller det den store, patriotiske krigen.

Ukraina ble anklaget for å undertrykke den russiskspråklige befolkningen i Øst-Ukraina før Russland gikk til angrep.

Britisk etterretning har varslet at Russland vil sette alt inn på å vinne terreng i Øst-Ukraina og rykke fram i Donbas-området innen 9. mai, datoen for Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland.