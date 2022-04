Mariupol: 90 busser skal evakuere 6000 sivile

Men det skal fortsatt befinne seg 130.000 sivile i byen. Ordføreren har tidligere anslått at 21.000 sivile er drept av russernes krigføring siden slutten av februar.

Skadeomfanget etter Russlands krigføring i den ukrainske byen Mariupol er enormt. Tusenvis av sivile er drept, og nesten alle byens bygninger er preget av kamphandlingene, ifølge lokale myndigheter.

NTB

20. apr. 2022 09:26 Sist oppdatert 7 minutter siden

Ukraina har inngått en midlertidig avtale med Russland om å etablere en humanitær korridor for å evakuere enkelte sivile fra den beleirede byen Mariupol. Det opplyser Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk, ifølge Reuters.

– Vi har klart å komme frem til en foreløpig avtale om en humanitær korridor for kvinner, barn og eldre. Gitt den katastrofale humanitære situasjonen i Mariupol, er det her vi vil konsentrere innsatsen i dag, skriver Veresjtsjuk på meldingstjenesten Telegram onsdag.

Mariupol er den ukrainske byen som er blitt hardest rammet av Russlands krigføring i Ukraina siden invasjonen 24. februar. Byen, som hadde over 400.000 innbyggere før krigen, er nesten helt ødelagt.

Ordføreren har tidligere sagt at han anslår at rundt 21.000 sivile er drept, men at de er vanskelig å beregne det eksakte tallet på grunn av den pågående krigføringen.

Det ligger døde sivile overalt i Mariupols gater.

Bedt om å møte opp klokken 14

Sivile i byen har fått instruks om å møte opp klokken 14, og en kolonne vil deretter gå til Zaporizjzja via Berdjansk, skriver The Guardian.

– På grunn av den svært vanskelige situasjonen kan det bli endring, så følge med på de offisielle kunngjøringene. Vi vil gjøre alt vi kan for å få dette til å fungere, skriver Veresjtsjuk.

En av Mariupols innbyggere går forbi en boligblokk som er ødelagt av et angrep.

Ordfører i Mariupol, Vadym Bojtsjenko opplyser at man håper å evakuere 6000 sivile med 90 busser i løpet av onsdag. Han har forlatt Mariupol, men opplyser at det fortsatt befinner seg 100.000 sivile inne i byen.

Onsdag har også Russland gitt de gjenværende ukrainske styrkene i havnebyen frist til klokken 14 med å overgi seg.

«Mangler alt»

Viseordfører Sergej Orlov bruker et høyere tall på hvor mange som er igjen i byen. Han sierat de gjenværende 130.000 innbyggerne i Mariupol trenger mat, vann, medisiner og hjelp.

Den ukrainske havnebyen har i over 50 dager vært under russiske fly- og artilleriangrep angrep. De gjenværende innbyggerne der «mangler alt, mangler et liv», sier Orlov til BBC.

De ukrainske soldatene i Mariupol, som har forskanset seg på det store Azovstal-stålverket, finner det nå «svært vanskelig» å forsvare seg, sier han.

Russiske styrker angriper stålverket både fra luften og fra marinefartøy i Svartehavet, og de ukrainske styrkene trenger snarest tunge våpen for å kunne gjenerobre byen, sier Orlov.