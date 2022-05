De historiske Nato-søknadene er levert. Dette er de egentlige årsakene til at Tyrkia kan si nei.

Diplomatene jobber under høytrykk for å finne ut hvordan Tyrkias protester kan løses.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan talte til det tyrkiske parlamentet onsdag 18. mai. Da gjorde han det klart at Tyrkia ikke vil godkjenne utvidelse av Nato på bekostning av landets sikkerhetsinteresser.

18. mai 2022 20:42 Sist oppdatert nå nettopp

To tynne mapper. Én med det finske flagget. Én med det svenske. Snart var de i hendene på Jens Stoltenberg.

Da var det gjort. Norges nærmeste naboland har søkt om Nato-medlemskap.

– Dette er en god dag på et kritisk øyeblikk for vår sikkerhet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til de to landenes Nato-ambassadører onsdag.

Stoltenberg har hele tiden lovet de to landene en kjapp saksbehandling i Nato. Men før Sverige og Finland kan tas opp i Nato, må alle medlemslandene være enige. Inntil nylig var det lite som tydet på at det ville være uenighet internt i alliansen.

Men så kom det en uventet overraskelse. Det kan forsinke prosessen.