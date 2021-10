Mannen som drepte politiker med kniv var i politiets søkelys etter radikalisering

Mannen som drepte den britiske politikeren David Amess, var kjent for politiet og var blitt sendt på et program for avradikalisering.

Folk tenner lys til minne om David Amess i nærheten av kirken i Leigh-on-Sea der parlamentarikeren ble drept.

NTB-AFP

9 minutter siden

Den 25 år gamle mannen ble pågrepet og sitter i avhør hos britisk politi etter at han fredag knivstakk Amess som møtte velgerne sine i en kirke i den lille byen Leigh-on-Sea.

Politiet har fastslått at drapet var en terrorhandling, og de undersøker om motivet kan være knyttet til islamistrisk ekstremisme. Det er politiets antiterrorenhet som leder etterforskningen.

En 25 år gammel britisk statsborger av somalisk opprinnelse er pågrepet og siktet for drapet.

Avradikalisering

Ifølge BBC var han for noen år siden sendt til Prevent, det britiske programmet for dem som kan stå i fare for å radikaliseres. Han skal ikke ha deltatt lenge på programmet, som er frivillig, og var aldri klassifisert formelt av MI5 som en sikkerhetstrussel.

Ifølge Sunday Times mener politiet at han handlet alene og var radikalisert på egen hånd, men han kan ha latt seg inspirere av al-Shabaab i Somalia.

Mannens far var en tidligere rådgiver for Somalias statsminister. Han sier til Sunday Times at han føler seg traumatisert etter det sønnen har gjort.

Ventet på politiet

Ifølge The Sun stakk mannen Amess flere ganger med kniv med to kvinner i Amess' stab til stede. Deretter satte han seg ned og ventet på politiet. Daily Mail skriver at han booket en avtale med Amess en uke før.

Lørdag valgte flere av Amess' partifeller å holde sine velgermøter som planlagt for å vise at de ikke vil gi etter for frykten. En av dem var Alec Shelbrooke, som møtte velgere på et supermarked i valgkretsen sin.

– Vi kan ikke la hendelser som dette redusere det dype forholdet mellom parlamentarikere og velgerne deres, tvitrer han.